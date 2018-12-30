В финском Оулу в ДТП с грузовиком погибла российская семья с ребенком

Трое граждан России стали жертвами аварии на автомагистрали 4 к северу от города Оулу на западе Финляндии.

Как сообщили в полиции Финляндии 30 декабря, легковой автомобиль с семьей выехал на встречку неизвестным причинам и столкнулся с фурой. Инцидент произошел около трех часов дня по финскому времени 29 декабря.

В результате машина была буквально смята. Мальчика школьного возраста обнаружили на заднем сиденье только после разрезания машины. Водитель грузовика не пострадал.

"При столкновении погибли мужчина и женщина 1980-х годов рождения и ребенок школьного возраста. Погибшие – граждане России. Тела опознаны. О ДТП сообщено российским дипломатам", – говорится в сообщении полиции.