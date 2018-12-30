Руководитель петербургской компании обиделся на судебных приставов и пригрозил гранатой банку

Неспокойная ночь выдалась для топ-менеджера, проживающего в Гатчинском районе Ленобласти. В предновогодние сумерки ему не давали покоя мысли о расплате по долгам. В действиях государственного ведомства он увидел несправедливость и решил объявить войну банку, позволившему списать сумму с его счёта.

Как стало известно «Фонтанке» 30 декабря, накануне около 19.00 в полицию позвонил разгневанный мужчина. Своего имени он не назвал, но выдвинул требования — вернуть деньги на его счёт, списанные судебными приставами. На эту процедуру он дал сутки. В противном случае пообещал заявиться в офис банка с двумя гранатами.

Терпение подвело звонящего. Он не выдержал и глубокой ночью снова набрал номер полиции. На это раз назвал конкретные объекты угрозы, в список попали офисы банка в Петроградском районе, на проспекте Ветеранов и в Гатчине.

Около пяти утра агрессора задержали в его доме на территории СНТ «Статор-2» Гатчинского района. Телефонным буяном оказался 61-летний коммерческий директор петербургской компании, которая занимается производством бетонных смесей.