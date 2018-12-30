«Народ будет переходить на брюкву». Бизнесмен Дмитрий Потапенко про экономику России в 2019 году

В 2019 году дачные садоводства могут перестать быть местом для шашлыков, а снова превратиться в источник запасов продовольствия для населения, считает бизнесмен Дмитрий Потапенко.

Евгений Асмолов/Интерпресс

«Внешний враг» нужен, чтобы население не спрашивало, куда уходят его деньги, новые санкции США по простому человеку не ударят, и все, кто хочет обратно в Советский Союз, однажды повзрослеют. Бизнесмен Дмитрий Потапенко в интервью «Фонтанке» подвёл экономические итоги – 2018, дал прогнозы на 2019-й год и выразил уверенность, что жить станет ещё веселее.

Дмитрий Потапенко//Артем Коротаев/ТАСС

- В преддверии нового года мы правильно боимся новых санкций США? Банки тестируют свои отключения, чиновники впрок закупили американский софт, пока можно. Что обычным «труженикам на зарплате» ждать от заокеанских партнёров после нынешних праздников?

– Думаю, ждать расширения санкций до ситуации, когда удар почувствуют обычные граждане, не надо. Американцы очень прагматичны в своём поведении. Говорить, что Дональд Иванович Трамп вместе с Ангелой Фёдоровной Меркель сделают нам новую «козу», которую почувствует вся карта России, маловероятно. Ну, внесут они очередного Петрова и Васечкина в свои санкционные списки. Ну и нам-то что от этого? Не будет ничего страшного. А вот то, что сделают наши власти, вне зависимости от того, что делает ЕС и США, вот здесь может быть масса сюрпризов. Если не будет внешнего врага и новостей в формате вечных уже трёх китов #трампнаш #сириянаша и #чтотамухохлов, то придётся отвечать на вопросы про профицит бюджета. Он же есть. Но при этом есть и повышение пенсионного возраста, и налоги на самозанятых, и 22 миллиона человек за чертой бедности.

- И тогда нам точно «отрубят голову»? В хорошем смысле.

– США вполне устраивает действующее руководство РФ. Это как с нашей территорией Кавказа. Мы много говорим о Рамзане Ахматовиче Кадырове. Мы регулярно обличаем жестокость в Сирии, Афганистане и других странах на Юге и Востоке. Но потом появляется вождь, который умеет рубить головы лучше других, побеждает, и все успокаиваются. Я же выступал в Европарламенте. Общался с этими буржуйскими политиками. Вот и их отношение к нам, как у нас к тем диким племенам. Но есть некий «Путин», который прекрасен и удивителен. Он удерживает все эти группировки от резни. Нефтегазовые, силовые и другие самые важные у нас. Да, неприятно, когда делаются некие поползновения на соседние территории. Да, это неправильно. Но в целом для импортных буржуинов вся территория постсоветская, она ещё «неустоявшаяся». 30 лет с момента начала расползания границ СССР - не срок. Для иностранцев если эти тектонические процессы не вылезают дальше, то и чёрт бы с ними! Среднеарифметический школьник уже понимает, что если бы они хотели нам испортить жизнь, давно бы рубанули Swift. Но не рубят.

- Какая экономическая новость 2018 года для вас лично «главная»?

– Для меня, как для коммерсанта, главная новость года экономическая – отсутствие денег у народа. У народа денег нет. Жёстко. И с каждым днём я понимаю, что денег у народа всё меньше. А самостоятельные люди, предприятия – это основа развития. Выборы без выборов, муниципальный фильтр - да, ужасно. Но это все уже следствие этой системы, то, что есть несменяемость, как политической, так и экономической власти.

- Наш народ из-за чего будет нищать в следующем году?

– Наш народ будет не просто нищать, он будет переходить на брюкву. Есть задача создавать круги на воде, чтобы поток денег был. А дальше вынимать эти деньги любыми способами. Налог на самозанятых, двухфакторное повышение ЖКХ, полный цикл электронных касс, переход на новый НДС, пенсионный фонд. Денег будет все меньше.

- То есть пора покупать лопаты и на дачу ездить не шашлыки жарить, а опять картошку сажать?

– Да!

- Инфляция по итогам года опередила все прогнозы властей в 3%. Что будет в 2019?

– По моим ощущениям, чисто продуктовая инфляция и связанная с ней товарная инфляция в районе 15-17%. К бабке не ходи. В 2019 году, боюсь, она подскочит под 20-22%. Потому что те цифры, которые понапринимали с НДС и попыткой вывести кого-то из тени, приведут как раз к этому. Скорее всего, к концу года, хотя первый легкий скачок будет в начале, потому что, например, для перестройки касс на новый расчет НДС надо перепрошивать ПО.

- Отток капитала в стране в 10 раз превысил прогнозы. Говорили про 7 миллиардов на старте года. Получили 70 в конце. Это можно выключить административно? Как деньги «побегут» после Нового года?

– Сначала надо задать один простой хороший вопрос обывателя: а как они прибегали? Деньги, которые пришли, они пришли не потому, что хотят здесь умереть своей естественной смертью. Они хотят прийти, обогатиться (хотя это у нас плохое и ужасное слово) и обратно уйти. Мы должны определиться: можем ли мы административно прекратить отток капиталов? Можем! Но тогда и притока капиталов не будет происходить.

- А он есть?

– Есть, в районе 23-34 млрд, хотя в 90% случаев – это наши же деньги. Это как на Украине, у них со статистикой еще хуже, чем у нас. У них самый большой инвестор Кипр, а вторая – Россия. Но самое смешное, что никакого Кипра там в природе не существует, это просто чиновники переправляют бюджет через Кипр. Вот у нас с деньгами то же самое, это наши же деньги, которые заходят через другие юрисдикции.

- Песков говорит, что после оттока будет приток? Когда ждать этот прилив, при какой луне?

– Песков очень правильно исполняет трактование библии под названием «Владимир Владимирович». Это в некотором роде философское высказывание: солнце всходит и заходит.

- Дальше тоже будет отток? В каких границах?

– Я думаю, в районе 50-60 млрд.

- Как тогда будет дальше развиваться экономика России? За счет чего?

– Основным драйвером и шумом на экономическом поле будет то, к чему мы отношения не имеем: легкие поругивания между Штатами и Китаем, которые могут привести к основным проблемам на территории РФ. Очень сильно мы зависимые.

- Дедолларизация по Костину отменяется?

– Она не отменяется в том виде, в каком имел в виду Костин: отжимать доллары у нас будут, но постепенно. Взять хотя бы этот фантасмагорический постановочный закон, что надо собрать со всех улиц табло обменников, это что-то с чем-то. Чтобы написать 71-74 за доллар, надо, чтобы люди особо не нервничали.

- И когда ждем доллар за 70?

– Самый простой и самый не простой вопрос. По моим оценкам, февраль – март уже может выскочить. Следующий коридор как раз 71-74.

- Михаил Крутихин нам рассказал, что нефть будет стоить 65 долларов. Ваша оценка?

– Не буду спорить. Я знаю по рынку независимых АЗС: уже есть контракты, которые заключаются по 55-60 рублей, это плюс 15-20% от нынешней цены.

- Нам за рост цен на топливо кому спасибо сказать? Скорее «Роснефти», которая то уходит с бирж, то возвращается, или скорее правительству, которое акцизы по чуть-чуть увеличивает?

– "Роснефть" – это исполнительный механизм. Правительство здесь первично.

- Определяя цены контрактов на поставку бензина и дизеля в 2019 году, петербургские чиновники решили сыграть на повышение. Как следует из данных портала госзакупок, в среднем начальная стоимость топлива на 10-25% выше нынешних розничных цен. Четверть в плюс – потолок?

– У них два триллиона профицит в этом году! Хочется надеяться, что они не окончательные уроды, что сделают на 25%.

- Сколько денег принесла в казну пенсионная реформа? Судя по опросам социологов, эта реформа россиянам важна так же, как Крымский мост.

– Это не принесло ничего, кроме того, что нашим согражданам позже не будут отдавать их накопления. Я бы на их месте поднял бы пенсионный возраст до 70 лет. Потому что основная часть мужчин умирает в 67. Когда Медведев в день создания Конституции сказал, что ее можно еще подрихтовать, и с ней еще можно поработать, Владимир Владимирович тоже говорил, что, возможно, это не последняя история изменений, я думаю, что они еще подтянут этот возрасток.

- Что делать в следующем году россиянам с банками?

– Не работать с ними. Сейчас уже осталось максимум десяток банков, которые не государственные. Банковская система уже больше является системой надзора и фискальной. Если вы хотите не быть под колпаком у Мюллера, лучше трехлитровой банки ничего нет. Я сам бывший банкир, но я понимаю, что нельзя этим пользоваться. Закон 115-ФЗ настолько удушающий и трактуемый в любую сторону, что банки будут любые переводы шкурить.

- Какой из всего этого можно сделать вывод?

– Нас ждут очень непростые ближайшие 10 лет, не год. Только потом будет переход к неким демократическим институтам, но при условии, что сограждане осознают себя не тварью дрожащей, а основой основ гражданского общества. И начнут вместо того, чтобы слушать условных Потапенко, Ивановых, Сидоровых, Первый канал, пробуждаться и внимать голосу своего разума. А экспертов вроде меня использовать только как информацию для размышления. А принимать решения, действовать начнут самостоятельно.

- У нас две трети хотят обратно в Советский Союз.

– Знаю, знаю. Понимаю, что люди хотят обратно к пуповине присосаться. Это детскость. Я расстраиваюсь из-за этого. Но надежду на неминуемое взросление не теряю.

Николай Нелюбин, специально для «Фонтанки.ру»