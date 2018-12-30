С новым вас, с подорожанием!

Стоимость сотовой связи, продуктов питания и бензина увеличится с 1 января и будет расти в течение года на 5-10%. Причина в накопительном эффекте НДС и повышении косвенных налогов и сборов.

Виктор Бартенев/Интерпресс

С боем курантов большинство продуктов и услуг в России вырастут в цене: налог на добавленную стоимость увеличится — с 18 до 20%. Помимо этого в течение года будут индексироваться акцизы на топливо, тарифы на коммунальные услуги, введена маркировка табака, обуви, шин, одежды и парфюмерии, а также планируется повысить экологический сбор и акцизы на некоторые виды алкоголя. Все это скажется на потребителях. «Фонтанка» узнала у экспертов и участников рынка, к какому росту расходов стоит готовиться.

1. Продукты

Повышение НДС коснется товаров, которые сейчас облагаются полной ставкой, то есть 18%. Льготный налог в 10% сохранится для большинства продуктов питания. Но подорожание затронет продовольствие, которое отнесено к деликатесам. Это сырокопченые и сыровяленые колбасы, балык, карбонад, шейка, а также мороженое, сливочное масло, торты и пирожные, икра, крабовое мясо и рыбы ценных промысловых пород (к примеру, форель и семга). Официальное повышение цены на полке при индексации НДС на 2 п.п. составит 1,7% – оно произойдет с 1 января. Но, по словам поставщиков, на этом рост цен не остановится. «Будут расти другие составляющие себестоимости продуктов: например, логистические услуги — из-за НДС и роста акцизов на топливо», – комментирует коммерческий директор производителя колбас «Мит Стар» Валерий Сергеев. Темпы подорожания будут зависеть от переговорной кампании с сетями. По экспертным оценкам, цены на продукты питания поднимутся в общей сложности на 3–5%.

Дополнительно подорожать в течение года могут некоторые виды алкогольной продукции. Так, Минфин предлагает установить единый акциз на импортные и отечественные вина и шампанское. В итоге сбор с российской продукции может вырасти с 5 до 18 рублей за литр (с тихих вин) и с 14 до 36 рублей (с игристых). Пиво может вырасти в цене из-за планируемых повышений экологического сбора. Так, за утилизацию упаковки из алюминия производителям придется платить в восемь раз больше (вместо 2,4 тысячи рублей – 20 тысяч рублей за тонну), из полимера в 2,5 раза больше (вместо 3,8 тысячи рублей – 10,4 тысячи рублей за тонну). Подорожают и сигареты: с 1 марта 2019 года будет введена обязательная маркировка табачной продукции.

2. Одежда и техника

Непродовольственные товары с 1 января также автоматически подорожают на 1,7% (исключение составят детские товары, лекарства и медицинские изделия, которые сохранят льготную ставку в 10%). Но, как и в случае с продуктами питания, накопительный эффект в течение года может разогнать инфляцию. Сильнее всего это отразится на изделиях с длинной логистической цепочкой – обуви, бытовой технике и одежде, считают эксперты. Впрочем, сети обещают не допустить скачка. «Производители товаров уже начинают закладывать фактор увеличения НДС в стоимость. Ретейлеры, в свою очередь, тщательнее подходят к акционным предложениям и промоактивностям», – говорит Елена Искратова, директор по управлению макрорегионами объединенной компании «Связной-Евросеть». В целом на рынке цены поднимутся на 2-5%, прогнозирует она. Но дополнительной нагрузкой станет обязательная маркировка: с 1 июля 2019 года – обуви, с 1 декабря 2019 — парфюмерии, шин, верхней одежды, трикотажа, постельного белья, фотоаппаратуры.

3. Сотовая связь

Сотовые операторы «Вымпелком», «МегаФон» и «Теле2» уже начали уведомлять своих клиентов о повышении цен из-за изменения НДС. Пока изменения касаются ряда корпоративных и архивных тарифов и находятся в диапазоне 1-5% в зависимости от региона и тарифа. «Сотовая связь в России в целом одна из самых дешевых в мире, маржа у операторов небольшая, поэтому они вынуждены реагировать на изменения НДС, инфляцию, курс и прочее», – пояснили в «МегаФоне». Впрочем, эксперты ожидают, что на этом рост цен не остановится. «Согласно опросу, который мы провели в ноябре, 81% операторов мобильной и фиксированной связи планируют повышать расценки на 8-15%», – рассказал глава агентства Telecom Daily Денис Кусков. «Причина — повышение НДС, исполнение закона Яровой, курс рубля. Объем трафика увеличивается, чтобы хранить все больше данных, участники рынка должны инвестировать в развитие инфраструктуры», – пояснил он. Кроме того, ранее участники рынка оценили свои затраты на отмену национального роуминга в 6 млрд рублей.

4. Бензин

Несмотря на обещание правительства заморозить цены на бензин и дизель до конца марта, топливо подорожает, считают участники рынка. Так, с 1 января помимо повышения НДС произойдет увеличение акцизов и налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). «Только в результате этих факторов стоимость поднимается на 4–5 рублей, то есть примерно на 10%», – прокомментировал «Фонтанке» глава «Нефтяного клуба» Олег Ашихмин. Стоимость топливных карт для корпоративных клиентов уже пошла в рост, а годовые контракты через портал госзакупок уже заключаются по цене 50-60 рублей за литр, в зависимости от вида топлива. Однако фактором неопределенности остаются мировые цены на нефть: если они продолжат падать, производителям будет выгоднее поставлять топливо на внутренний рынок, а значит, цены на АЗС могут снижаться.

5. Коммунальные услуги

Плата за ЖКХ будет повышаться в следующем году дважды. С 1 января во всех регионах — на те самые 1,7%. Затем в июле, везде по-разному, но не более, чем разрешило федеральное правительство. Для Петербурга планку установили на уровне 4,5 %, но Смольный рассчитывает уложиться в 4,3%. Например, по теплу и горячей воде уже все понятно. Если сейчас гигакалория стоит 1 745 рублей 86 копеек, то с января подорожает до 1 775,45 рубля, а с июля — до 1833,90 рубля. За горячую воду граждане платят по куб. метрам: сейчас 104,75 рубля, с 1 января — 106,53, а с июля — 110,09.

6. Транспорт

Путешествия в 2019 году будут дороже. ФАС разрешила РЖД с 1 января 2019 года поднять цены на 3,9%. Как следует из информации на сайте перевозчика, механика сезонных индексаций тоже поменяется. Так, в первую неделю января за билеты в плацкарте придется заплатить на 10% больше базового тарифа (для сравнения, в 2018 году с 1 января до 21 февраля действовал понижающий коэффициент в 10%).

Могут вырасти в цене и авиабилеты. Причина – подорожание авиационного керосина, на который, по оценкам экспертов, приходится 30% затрат перевозчиков, а также ослабление рубля. В итоге в 2019 году стоимость туристических путевок для россиян может увеличиться на 10-30 процентов, считает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Зато городской транспорт для петербуржцев дорожать не будет: за счет субсидии размер тарифа обещали удержать на уровне 2018 года.

7. Заграничные покупки

Шопинг станет дороже и за рубежом. С 1 января 2019 года размер беспошлинного ввоза для заграничных посылок снизится в два раза - с 1 тысячи до 500 евро. А беспошлинный порог для товаров, которые граждане лично везут через границу, с 1 января 2019 года снизится в три раза — с 1500 до 500 евро. Допустимый вес ввозимого товара тоже сократится. Если раньше можно было свободно провезти 50 кг, то теперь только 25 кг.

Если цена или вес интернет-посылки или ввозимого лично товара превысят установленные пороги, то владельцу придется заплатить пошлину в 30% от стоимости товара, но не меньше 4 евро за каждый лишний килограмм веса.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»