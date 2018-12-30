Петербуржцы рванули в Финляндию. Сотни машин стоят в пробке на границе

С утра 30 декабря на границе в сторону Финляндии растет очередь из автомобилей. Прохождение паспортного контроля с одной стороны занимает полтора-два часа.

"За 1ч 15 мин прошли русскую границу. Пускают дополнительно через грузовой терминал – 3 пункта. Всего 7–8 терминалов", – сообщает пользователь портала nagranitse.ru Алексей с МАПП "Брусничное-Нуйямаа". На этом пункте пропуска на финской стороне, по примерным оценкам, скопилось 300 машин. "Наши быстро работают, перед финнами стоять придется долго", – предупреждает автомобилист Евгений.

На МАПП "Торфяновка-Брусничное" стоит 200 машин. Некоторые винят в этом "торопыг". "Очередь из-за наглых водителей, которые лезут без очереди, создавая аварийные ситуации", – пишет Алена.

По данным приложения "Граница-онлайн", в данный момент расчетное время на прохождение границы через "Брусничное" составляет более 4,5 часов, через "Торфяновку" – 2,5 часа, через "Светогорск" – более трех.