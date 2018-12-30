Мария Захарова заявила, что обогнать журналистов Би-би-си могут только британские ученые

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что телерадиовещательная корпорация «Би-би-си» не обращалась в министерство с официальной жалобой на утечку данных своих сотрудников, несмотря на то, что на сайте корпорации утверждается обратное. Об этом Захарова написала на своей странице в Facebook в ночь на 30 декабря.

«Никаких обращений с жалобами от Би-би-си на конец рабочего дня 29 декабря не поступало – в ДИП никто от Би-би-си не обращался: зав корпунктом не звонила и не писала. Хотя все телефоны им прекрасно известны», – написала Мария Захарова.

Также она отметила, что в субботу в 16:55 в ее ведомство поступал звонок с вопросами от корреспондента Би-би-си, и ответы на них были получены. «Что самое замечательное, наши ответы при написании статьи, естественно, включены не были, – возмутилась Захарова. – Это намеренное искажение фактов. Потрясающе работают британские журналисты. Их могут обогнать лишь британские учёные».

Ранее в Би-би-си заявили, что направили официальную жалобу в Министерство иностранных дел РФ в связи с утечкой в сеть данных журналистов русской службы. В корпорации утверждают, что ряд опубликованных данных был доступен только российским властям. МИД, в свою очередь, винит в утечке неких хакеров.