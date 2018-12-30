Одиннадцать минут на угон. В центре Петербурга исчез «Лексус» за 4 млн

Иномарка премиального класса покинула хозяина в центре Петербурга. Угонщики сработали быстро.

Как стало известно «Фонтанке» 30 декабря, накануне вечером в полицию с заявлением обратился 31-летний предприниматель. Горожанин рассказал об исчезновении своего Lexus RX350. Чёрный кроссовер был припаркован у 6 дома в Кирпичном переулке.

Без внимания хозяина машина пробыла всего одиннадцать минут. Этого времени хватило для угона. Потерю бизнесмен оценил в 4,2 млн рублей.