Российские военные получат новейший ЗРК "Витязь"

Воздушно-космические силы России впервые получат в 2019 году новый зенитный ракетный комплекс С-350 "Витязь" и порядка десяти комплектов зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С" и С-400. Об этом 30 декабря сообщают РИА Новости со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

ЗРС С-350Е "Витязь" представляет собой самоходную пусковую установку, работающую совместно со всеракурсным радаром с электронным сканированием пространства и командным пунктом на базе шасси специального автомобиля БАЗ. В боекомплект комплекса входят ракеты средней дальности, используемые в ЗРС С-400, и ракеты малой дальности. Новый комплекс предназначен для замены ЗРС С-300ПС с ракетами типа В55Р.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу говорил, что Воздушно-космические силы России получат в 2019 году два полковых комплекта зенитных ракетных систем С-400.

В департаменте напомнили, что в 2018 году комплексы С-400 и комплексы "Панцирь-С" были поставлены в подразделения противовоздушной обороны, дислоцированные в Крыму, Хабаровском крае, Ленинградской и Калининградской областях, а также в Арктическом регионе.

В уходящем году зенитные ракетные войска России провели более 200 учений. Только 20 из них – с боевой стрельбой. Всего было израсходовано около 500 ракет.