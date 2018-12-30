В аварийном доме на Полтавской нашли новогодний тайник с наркотиками. Праздник жильцам придётся справлять в чужих квартирах

Смольнинский районный суд принял решение о незамедлительном выселении жильцов из аварийного дома на Полтавской в центре Петербурга. Судебные приставы посетили квартиры семей, которые отказываются покидать своё жильё, несмотря на угрозу обрушения здания.

Как рассказали в ведомстве, процесс изгнания неразумных начался накануне и продолжается 30 декабря. Горожанам предоставили для временного проживания квартиры в Центральном районе Петербурга. Пребывать там переселенцы смогут до окончательного решения вопроса по компенсациям.

По информации «Фонтанки», в ходе принудительного выселения в одной из квартир нашли тайник с наркотиками. На место прибыли сотрудники полиции.

Десятый дом на улице Полтавской признали непригодным для жизни в 2016 году, в 2017-м приговорили к сносу. Покинуть аварийное жильё в центре ради новостроек на окраине отказались владельцы шести квартир. Размер компенсации они оспаривают в суде.

Здание на Полтавской, 10, построено в 1847 году, в 1955-м была проведена реконструкция. В доме пять этажей, 34 квартиры.