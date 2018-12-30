Помогите Лизе научиться ходить

Из-за врождённой патологии Лиза к четырём годам так и не научилась ходить. Врачи сделали всё возможное, в частности провели операцию по воссозданию тазобедренного сустава, установив специальную конструкцию, удерживающую кости в правильном положении. Сейчас эту конструкцию необходимо удалить. Но такая операция и последующее восстановительное лечение, после которого девочка сможет научиться ходить, –платное.

«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

Лиза Пономарева, 4 года.

Нижний парапарез (нарушение двигательных функций).

Требуется операция и восстановительное лечение. Стоимость 219 802 руб.

«Дочка не может ходить. У нее врожденная патология – спинномозговая грыжа, которая привела к деформации стоп, искривлению ног, перекосу таза. Грыжу удалили сразу после рождения, однако состояние дочки оставалось тяжелым. До года врачи фиксировали ее ножки специальными шинами, потом их сняли, но мышечная слабость сохранялась. Из-за этого у Лизы сместился правый тазобедренный сустав.

В Центре имени Г.А. Альбрехта по квоте дочке выполнили реконструктивно-пластическую операцию: воссоздали тазобедренный сустав, установили специальную конструкцию, удерживающую кости в правильном положении. Недавнее обследование показало, что лечение прошло успешно, пора удалять пластины. Но такие операции в Центре имени Г.А. Альбрехта платные. А менять клинику и врача я боюсь. Прошу, помогите! После операции Лиза сможет пройти восстановительное лечение, и у нее появится шанс сделать первые шаги в жизни. Самим нам нужную сумму не собрать – у нас двое детей, живем на скромную зарплату мужа». Евгения Пономарева, Санкт-Петербург

Заведующий первым детским ортопедическим отделением Федерального научного центра реабилитации инвалидов имени Г.А. Альбрехта Андрей Кольцов (Санкт-Петербург):

«Лизе необходимо удалить металлоконструкции из правого тазобедренного сустава и провести восстановительное лечение, которое поможет развить навыки ходьбы».

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Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге – Брусилова Анна

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Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда

Русфонд (Российский фонд помощи) – один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.

Миссия фонда – помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект "Русфонд на Первом", с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.

За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект "Русфонд на Первом", с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.

В Санкт-Петербурге нашими партнерами стали: "Фонтанка.ру", "Деловой Петербург" и "ВЕСТИ Санкт-Петербург".