Петербургским школам и храму присвоили имя бразильского стриптизера Рикардо Милоса

В Петербурге несколько государственных учреждений получили имя стриптизера из Бразилии Рикардо Милоса. Кто-то переименовывает объекты в сервисе Google «Карты».

Авторы акции покусились на школы, техникумы танцевальный клуб. Окрестили именем бесстыдного танцовщика даже храм-часовню.

Сервис «Google Map» позволяет пользователям уточнять информацию об объектах, то есть переименовывать их.

Ролик с танцующим в одних трусах и красной бандане мускулистым мужчиной появился в сети в 2010 году, с тех пор он стал интернет-мемом. Героем видео является бразильский стриптизер Рикардо Милос. Мужчина очень популярен, в частности, в Японии, зарабатывает на продаже товаров для здоровья.