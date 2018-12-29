За пропавшего по пути в Тулу директора столичного Burger King потребовали выкуп

Директор московского ресторана сети Burger King Ирина Ахматова отправилась в Тулу вместе с попутчиком с сервиса BlaBlaCar. До точки назначения женщина не добралась. Следователи считают, что в её машине мог оказаться осуждённый за изнасилование. Накануне супругу Ахматовой поступил звонок с предложением о выкупе, аноним назвал сумму в сто тысяч рублей.

29-летняя Ирина Ахматова пропала 23 декабря по пути из Москвы в Тулу. На своей «Ауди» директор московского ресторана Burger King направлялась домой к родным. Её сопровождал попутчик из сервиса «Бла Бла Кар». 27 декабря Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Как писала «Лента.ру», в розыск объявили 39-летнего мужчину. Ранее он был судим за сексуальные преступления и мошенничество. Машину Ахматовой нашли в Ярославле. Audi A4 была припаркована возле одного из торговых центров города. Автомобиль тщательно вымыли и сняли номера.

Как пишет издание 29 декабря, накануне с супругом Ахматовой связались неизвестные и сообщили, что женщина находится у них под действием наркотиков. Они потребовали выкуп в размере 100 тысяч рублей. Полиция считает звонок фэйковым, информацией могли в своих интересах воспользоваться мошенники.