«Би-би-си» попросила Россию расследовать публикацию данных ее сотрудников

Руководство «Би-би-си» подало официальную жалобу в Министерство иностранных дел России в связи с публикацией неизвестным пользователем списка 44 сотрудников своего московского бюро, пишет RBC со ссылкой на твиттер корпорации.

«Би-би-си попросила российские власти расследовать это вызывающее тревогу событие. Благополучие и безопасность наших сотрудников в Москве - наша главная забота», — заявил глава «Би-би-си» Джейми Ангус.