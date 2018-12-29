Путин рассказал о планах на новогодние праздники

Президент России Владимир Путин рассказал о том, что собирается делать на новогодних праздниках. По его словам, он будет находиться в Москве, передают "Ведомости" со ссылкой на «РИА Новости».

«Буду здесь, в Москве, а потом посмотрим, может, в хоккей поиграю, на лыжах покатаюсь, там видно будет», — сказал президент в интервью телеканалу «Россия 24».

"Ведомсти" также отмечают, что пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт рассказала, что Александр Лукашенко привез Путину подарок на Новый год — четыре мешка картошки и сало. «Насколько я знаю, президент России очень любит хорошее сало», — отметила она. По ее словам, картофель и сало привезли Путину «по спецзаказу». Ранее «в полушутку» президент Белоруссии спросил у российского лидера, что бы тот хотел получить в подарок от президента Белоруссии и всей республики. «И ответ прозвучал именно так: «Ну что еще можно попросить из Беларуси? Картошку и сало». Ну, за нами не заржавеет. Мы привезли четыре мешка этого картофеля», — пояснила Эйсмонт.