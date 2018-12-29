С 1-го числа не бастуют. Метростроителям перечислили зарплату 245 млн

Судебные приставы Петербурга перечислили 245 млн рублей голодающим сотрудникам «Метростроя» и его дочерних структур. Это более половины всех долгов по зарплате c сентября по ноябрь.

Как сообщает управление федеральной службы судебных приставов Петербурга 29 декабря, для выплат пришлось покуситься на активы самой компании «Метрострой».

«В рамках исполнительных производств по взысканию с подрядных организаций «Метростроя» задолженности по заработной плате был применен ряд мер принудительного исполнения, в том числе обрашение взыскания на дебиторскую задолженность «Метростроя», – объясняют в пресс-службе УФССП Петербурга.

Деньги получили сотрудники, удостоверения которых комиссии по трудовым спорам направили приставам. Все их претензии удовлетворены, то есть те, кто обратился в комиссии, получили деньги, следует из сообщения УФССП.

Накануне, 28 декабря, вице-губернатор Петербурга назвал общую зарплатную задолженность «Метростроя» и его «дочек» – 440 млн рублей. Он же предупредил, что предновогодних выплаты дождутся только сотрудники, прошедшие фильтр комиссий по трудовым спорам.

Генеральный подрядчик строительства петербургской подземки «Метрострой» должен налоговикам, банкам, рабочим и заказчику – городу – около 23 млрд рублей. Компания, по мнению Смольного, не выполнила в срок работы по четырем линиям метро.