Автомобиль попытался прорваться на территорию аэропорта в Ганновере

Полиция Ганновера сообщила в своем твиттере о попытке неизвестного мужчины на автомобиле прорваться через пропускной пункт городского аэропорта, передает "Газета.ру"

«В аэропорту Ганновера произошло нарушение безопасности около 15.40 (13.40 мск). Мужчина на автомобиле прорвался через ворота и поехал к перрону. Полицейские смогли остановить машину и задержать мужчину», — говорится в тексте официального сообщения.

В связи с инцидентом, руководство аэропорта приняло решение приостановить прием и отправление рейсов.