В Петербурге появится памятник Даниилу Гранину в ноябре следующего года

Памятник Даниилу Гранину планируют открыть в Петербурге в ноябре 2019 года в дни проведения международного культурного форума. Об этом 29 декабря сообщают в аппарате вице-губернатора .

Министерство культуры РФ совместно с правительством Петербурга организовало конкурс на лучший проект памятника писателю. Скульптуру планируется установить возле 6 дома на Дальневосточном проспекте, где расположен культурно-просветительский центр имени Даниила Гранина.

«Конкурсные проекты будут приниматься до 31 марта 2019 года. После окончания срока приема работ состоится проведение публичной выставки-презентации проектов памятника на одной из центральных площадок Санкт-Петербурга», — отметили в Смольном.

В следующем году в Петербурге отметят 100-летие писателя. В январе состоятся первые Гранинские чтения. А на 9 февраля запланировано открытие мемориальной доски на фасаде дома №8 по Малой Посадской улице, где проживал классик.