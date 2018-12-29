В Петербурге появится памятник Даниилу Гранину в ноябре следующего года
Памятник Даниилу Гранину планируют открыть в Петербурге в ноябре 2019 года в дни проведения международного культурного форума. Об этом 29 декабря сообщают в аппарате вице-губернатора .
Министерство культуры РФ совместно с правительством Петербурга организовало конкурс на лучший проект памятника писателю. Скульптуру планируется установить возле 6 дома на Дальневосточном проспекте, где расположен культурно-просветительский центр имени Даниила Гранина.
«Конкурсные проекты будут приниматься до 31 марта 2019 года. После окончания срока приема работ состоится проведение публичной выставки-презентации проектов памятника на одной из центральных площадок Санкт-Петербурга», — отметили в Смольном.
В следующем году в Петербурге отметят 100-летие писателя. В январе состоятся первые Гранинские чтения. А на 9 февраля запланировано открытие мемориальной доски на фасаде дома №8 по Малой Посадской улице, где проживал классик.
Справка:
Даниил Гранин скончался в одной из петербургских больниц в ночь на 5 июля 2017 года в возрасте 98 лет. Согласно официальной биографии, он родился в 1919 году в Курской области. Окончил Ленинградский политехнический институт, работал на Кировском заводе, откуда ушёл на фронт в качестве рядового в дивизии народного ополчения. Демобилизовавшись, работал в «Ленэнерго»; публиковать рассказы и повести начал в 1949 году, в 1950-е – 1960-е выходят первые серьёзные романы «Искатели» и «Иду на грозу», посвященные теме научно-технического творчества. К этим проблемам прозаик вернется в 1970-е – 1980-е, когда выпустит книги «Эта странная жизнь» и «Зубр» о биологах Александре Любищеве и Николае Тимофееве-Реcовском.
Главное произведение Гранина – «Блокадная книга» – создано в 1970-е в соавторстве с белорусским прозаиком Алесем Адамовичем. Писатели ходили по Ленинграду с магнитофоном, записывая рассказы блокадников. Произведение несколько раз было отклонено ленинградскими журналами и издательствами как идеологически вредное, отрывками вышло в журнале «Новый мир» в 1977 году.