Путин объяснил отказ Лукашенко поиграть в хоккей после встречи тет-а-тет

Президент Владимир Путин рассказал, что предлагал своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко сыграть в хоккей после 3,5-часовых переговоров с ним. Путин отметил, что отказ Лукашенко «можно понять», сообщает РБК.



Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался от предложения Владимира Путина сыграть в хоккей на Красной площади в товарищеском матче «Ночной лиги». По словам президента России, Лукашенко сослался на срочные дела в Минске. Предложение было сделано во время 3,5-часовых переговоров лидеров двух стран, о результатах которых стороны сообщать не стали. ​«Александру Григорьевичу я предлагал, кстати. Я ему сказал, что мы сегодня играем, предложил ему остаться. Понять его можно. Скоро Новый год. Он сказал, что ему нужно быть дома в Минске, там много вопросов, текущих дел. Перед Новым годом их всегда очень много», — сказал Путин в интервью телеканалу «Россия 24», отмечает РБК.

​«Мы с ним договорились, что увидимся и поиграем вместе и на лыжах покатаемся», — добавил Путин.



Переговоры Путина и Лукашенко в Москве 29 декабря стали второй встречей двух лидеров в течение недели. Перед их началом белорусский лидер заявил, что главы двух государств, вероятно, не смогут надоесть друг другу.

