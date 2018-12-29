Происшествия
Сотрудники бара на Думской не стали проявлять терпимость к своим гостям. Конфликт закончился массовой дракой
Кадры избиения посетителей баров в центре Петербурга опубликованы в социальной сети 29 декабря. Камера запечатлела троих пострадавших, их одолели нападавшие с численным превосходством. По словам очевидцев, правильному поведению в общественных местах отдыхающих учили охранники этих заведений.
Прошу всех кто может делать репосты или сторис у себя на странице! Ищю свидетелей из баров кто был рядом, ищю эту машину которая остановилась, любая информация и кто может опознать людей очень важна ! Это произошло вчера более точно время с 21:45 до 23:05 !!!! Думская 9 бар «Duma» , избито несколько ребят
Как рассказала «Фонтанке» супруга пострадавшего Кристина, около двух ночи 29 декабря она обнаружила своего мужа в Александровской больнице. Врачи диагностировали у него перелом челюсти и носа, сотрясение мозга. К медикам горожанин попал с одной из самых злачных улиц Петербурга Думской, где накануне отдыхал вместе с друзьями в баре «Duma».
Супруге избитого мужчины удалось по воспоминаям очевидцев восстановить примерную картину произошедшего. По словам Кристины, у отдыхавших возник конфликт с барменом. После чего обиженный хозяин стойки достал перцовый баллончик. Разборка вылилась на улицу, к ней подключились администратор заведения и охранники. В драке задействовали около десяти человек. В ход пошли кулаки и пинки ногами. Сейчас Кристина ищет свидетелей происшествия. Под её постом в инстаграме петербуржцы пишут, что подобные массовые бои давно стали для Думской обыденностью.
В ГУ МВД по городу и Ленобласти «Фонтанке» сообщили, что заявлений от постравших не поступало. По факту размещения в социальных сетях видеозаписи с дракой проводится проверка.