Сотрудники бара на Думской не стали проявлять терпимость к своим гостям. Конфликт закончился массовой дракой

Кадры избиения посетителей баров в центре Петербурга опубликованы в социальной сети 29 декабря. Камера запечатлела троих пострадавших, их одолели нападавшие с численным превосходством. По словам очевидцев, правильному поведению в общественных местах отдыхающих учили охранники этих заведений.

Как рассказала «Фонтанке» супруга пострадавшего Кристина, около двух ночи 29 декабря она обнаружила своего мужа в Александровской больнице. Врачи диагностировали у него перелом челюсти и носа, сотрясение мозга. К медикам горожанин попал с одной из самых злачных улиц Петербурга Думской, где накануне отдыхал вместе с друзьями в баре «Duma».

Супруге избитого мужчины удалось по воспоминаям очевидцев восстановить примерную картину произошедшего. По словам Кристины, у отдыхавших возник конфликт с барменом. После чего обиженный хозяин стойки достал перцовый баллончик. Разборка вылилась на улицу, к ней подключились администратор заведения и охранники. В драке задействовали около десяти человек. В ход пошли кулаки и пинки ногами. Сейчас Кристина ищет свидетелей происшествия. Под её постом в инстаграме петербуржцы пишут, что подобные массовые бои давно стали для Думской обыденностью.

В ГУ МВД по городу и Ленобласти «Фонтанке» сообщили, что заявлений от постравших не поступало. По факту размещения в социальных сетях видеозаписи с дракой проводится проверка.