Проектировщика музея блокады Ленинграда определят на повторном конкурсе. Заказчика обязали внести правки в документацию

Конкурс на проектные и изыскательные работы по созданию нового здания музея обороны и блокады Ленинграда отменили. Заказчику предстоит внести корректировки в документацию и запустить повторную процедуру. Об этом 29 декабря «Фонтанке» рассказал директор принадлежащего Петербургу «Центра выставочных и музейных проектов» Сергей Важенин.

Конкурс на проектирование нового здания музея за 345,5 млн рублей «Центр выставочных и музейных проектов» объявил 23 ноября. По словам Важенина, внести правки в документацию заказчика обязал комитет по государственному финансовому контролю. После этого центр объявит новый конкурс.

В середине декабря Федеральная антимонопольная служба, рассмотрев жалобу архитектурного бюро «Берая», признала, что заявленные заказчиком требования могут ограничивать круг участников. Однако ведомство не стало выдавать предписание. Отмена конкурса не связана с решением ФАС, подчеркнул глава центра.

В августе был объявлен победитель конкурса архитектурных проектов музея обороны Ленинграда – «Студия 44» Никиты Явейна. В рамках этого проекта на 25 тыс. кв. м предложили разместить мемориал, архив, постоянную экспозицию и временные выставки, научно-исследовательский центр и концертно-театральный блок. Работа победила www.fontanka.ru/2018/11/30/124/ в номинации «Культура» на «архитектурных Каннах» – Всемирном фестивале World Architecture Festival.

Ранее сроки реализации проекта несколько раз сдвигали. Осенью в створе Орловской улицы на Смольной набережной установили www.fontanka.ru/2018/09/08/040/ закладной камень. Предполагалось, что проектирование музея завершат к середине 2019 года.