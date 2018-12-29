Порошенко законодательно расширил морские границы Украины
Президент Петр Порошенко подписал закон «О прилегающей зоне Украины» 29 декабря. Он расширяет морские границы и вводит наказание за их нарушение.
Об этом сообщается на сайте украинского президента. Закон был принят Верховной радой 6 декабря 2018 года, он должен привести морское законодательство страны к соответствию с законами соседних причерноморских государств и других участников Конвенции ООН по морскому праву.
В нем прописана зона открытого моря, прилегающая к территориальному морю Украины. От его исходных линий отсчитываются 24 морские мили.
Пограничные службы могут останавливать, задерживать и арестовывать суда и членов их экипажа, исключая военные корабли и те, которые используются в некоммерческих целях. Преследовать нарушившие закон суда можно до территориального моря другого государства.
Закон направлен на предупреждение контрабанды и нелегальных судозаходов в закрытые порты территорий Крыма.
Справка:
Три корабля ВМС Украины 25 ноября нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали и не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны, трое из них были ранены, они были госпитализированы и получили медпомощь, их жизни ничто не угрожает. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы. В 10 пограничных с РФ областях Украины с 26 ноября сроком на 30 дней введено военное положение. Украина пообещала провести свои корабли через Керченский пролив при поддержке НАТО.