Порошенко законодательно расширил морские границы Украины

Президент Петр Порошенко подписал закон «О прилегающей зоне Украины» 29 декабря. Он расширяет морские границы и вводит наказание за их нарушение.

Об этом сообщается на сайте украинского президента. Закон был принят Верховной радой 6 декабря 2018 года, он должен привести морское законодательство страны к соответствию с законами соседних причерноморских государств и других участников Конвенции ООН по морскому праву.

В нем прописана зона открытого моря, прилегающая к территориальному морю Украины. От его исходных линий отсчитываются 24 морские мили.

Пограничные службы могут останавливать, задерживать и арестовывать суда и членов их экипажа, исключая военные корабли и те, которые используются в некоммерческих целях. Преследовать нарушившие закон суда можно до территориального моря другого государства.

Закон направлен на предупреждение контрабанды и нелегальных судозаходов в закрытые порты территорий Крыма.