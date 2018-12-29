В Египте после подрыва автобуса с туристами ликвидировали 40 боевиков

Сорок боевиков ликвидировали силы безопасности Египта в Гизе и на севере Синайского полуострова 29 декабря. Об этом сообщает «Росбалт» со ссылкой на местное МВД.

По данным ведомства, боевики планировали новые атаки в отношении туристических объектов, а также нападения на полицейских. При этом не указано, какое отношение убитые радикалы имели к теракту.

В ходе обысков нашли большое количество огнестрельного оружия, боеприпасов, самодельных взрывных устройств и материалов для их изготовления.

Накануне два туриста из Вьетнама погибли и десять пострадали в результате взрыва самодельного взрывного устройства в Каире.