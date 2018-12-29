В ХМАО вахтовый автобус «Роснефти» столкнулся с грузовиком. Шестеро погибли, 24 человека получили травмы

Шестеро погибли и 24 человека пострадали в аварии с автобусом на трассе в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа 29 декабря. Об этом сообщили в официальном штабе правительства Югры.

По информации регионального МВД, авария произошла около 16:00 на 820-м километре федеральной автодороги «Тюмень – Ханты-Мансийск». 45-летний водитель «МАЗа» выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на ТАСС, в нем ехали вахтовики Нефтеюганского филиала «Роснефти» «РН-Бурение». В той же аварии оказалась «Газель», «Нива» и бензовоз.

Для шестерых полученные травмы оказались смертельными, ещё 24 человека пострадали, состояние 12 из них оценивается как среднетяжелое.

Видео: YouTube/Это Юганск, детка! Нефтеюганск