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29.12.2018 18:46
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Аномальный рабочий день: автомобили стремительно освобождают Петербург

Загруженность дорог Петербурга к шести часам вечера упала до шести баллов, а к 18:25 – уже до пяти. Суббота, 29 декабря, – один из самых необычных с точки зрения распределения трафика рабочий день, при том что вся неделя была аномальная.

Аномальный рабочий день: автомобили стремительно освобождают Петербург

В обычный рабочий день в Петербурге утром бывает в среднем 6 – 7 баллов, днём 4 – 5, вечером 7 – 8. Почти всю неделю очень плотно было днём. Утром – по-разному, а вечерние пробки дважды за неделю превышали норму сразу на три балла. «Десятку», впрочем, не взяли ни разу.

Сегодня утром было свободно, а самый пик пришёлся на дневное время: в 15:39 «Яндекс.Пробки» зафиксировали 8 баллов, что на 3 балла выше обычного. «Восьмёрка» продержалась недолго, и потом вплоть до вечера было 7 баллов.

В отличие от предыдущих дней, когда, судя по «Яндекс.Карте», самые плотные – «бордовые» – пробки собирались в центре, сегодня они распределились по всему городу.

Наиболее загруженными магистралями в середине дня стали проспект Маршала Жукова из центра (8 баллов), Невский проспект в обе стороны (8 баллов) и Индустриальный проспект – проспект Большевиков к Октябрьской набережной (7 баллов).

На ряде магистралей был отмечен необычно плотный трафик, не характерный для данного времени. Это Коломяжский – Парашютная из центра (4 балла, что на 3 балла выше обычного), проспект Маршала Жукова из центра (8 баллов, что на 2 балла выше обычного), проспект Маршала Жукова в центр (7 баллов, что на 2 балла выше обычного).

Крупнейшие пробки, по данным на 16:30:

  • 14:22, внутренняя сторона КАД, 9 км, от Рябовского шоссе до реки Оккервиль (там было ДТП). Пробка продержалась 1 час 40 минут.
  • 14:35, внутренняя сторона КАД, 7,7 км, от Мурманского шоссе до виадука над железной дорогой. Пробка продержалась 1 час 50 минут.
  • 16:29, Большой Сампсониевский проспект, проспект Энгельса, 7,4 км, от 1-го Муринского проспекта до Выборгского шоссе. Пробка продержалась 50 минут.
  • 13:21, Каменноостровский проспект, Троицкая площадь, Троицкий мост, набережная Лебяжьей канавки, Садовая улица, 5,2 км, от площади Льва Толстого до Сенной площади. Пробка продержалась 4 часа 20 минут.
  • 15:43, Московский проспект, 5,1 км, от Обуховского моста до Благодатной улицы. Пробка продержалась 40 минут.

За период с 16:30 до 18:30 от «Яндекса» поступило только два сообщения о пробках и целых десять – о неожиданно свободных магистралях.

 

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