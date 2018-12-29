«Транснефть» предъявила Израйлиту ущерб на 3,4 млрд рублей. ФСБ нашла следы 40-процентных откатов на строительстве нефтебазы

Смольнинский суд Петербурга провел первое слушание по делу члена совета директоров ОАО «Компания Усть-Луга». Валерий Израйлит обвиняется в мошенническом хищении 208 млн рублей, валютных махинациях на 190 млн и легализации преступных доходов. ФСБ считает его причастным к причинению ущерба 3,4 млрд рублей крупнейшему оператору магистральных нефтепроводов России – компании «Транснефть».

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, 29 декабря в Смольнинском суде состоялось предварительное слушание, результатов оно не принесло. Семь адвокатов Израйлита не смогли собраться в одном месте.

По версии обвинения, предприниматель, занимая должность председателя совета директоров ОАО «Компания Усть-Луга», в 2010 – 2011 годах совершил мошенническое хищение 93 млн рублей при поставке труб по контракту на строительстве нефтебазы в порту Усть-Луга. Заказчиком выступала дочерняя структура «Транснефти» – «Транснефть – порт Усть-Луга» (прежнее название – «Спецморнефтепорт Усть-Луга»). Контракт стоимостью 16 млрд рублей был отдан генподрядчику УЛПИК. Эту компанию считают аффилированной с Израйлитом. Трубы, по версии следствия, поставлялись бывшие в употреблении, но по завышенным ценам. Предприниматель якобы похитил 115 млн рублей. Еще 93 млн украдены по другим поставкам, тоже через завышение цен. Размер «откатов» составлял до 40 процентов. Поставщики, с которыми заключались договоры, возвращали разницу подручным Израйлита.

«Транснефть» заявила об ущербе 3,4 млрд рублей, будто бы причиненном поставкой некачественных труб.

«Значительно увеличен риск возникновения нештатных (аварийных) ситуаций, в результате которых может быть причинен значительный ущерб, в том числе и экологии региона. Уже на сегодняшний день компания вынуждена была провести ряд работ по замене участков трубопровода в связи с обнаружением недопустимых дефектов. Такого не должно быть в принципе, так как нормативный безаварийный срок эксплуатации трубопровода составляет 30 лет», – утверждали в «Транснефти».

По мнению ФСБ, бизнесмен причастен к совершению незаконных валютных операций. Под мнимыми предлогами крупные суммы переводились на счета офшорных компаний, контролируемых Израйлитом. Ему вменили операции на 191 млн рублей. Еще 26,4 млн рублей, которые следствие считает преступным доходом, обвиняемый «отмыл».

Следующее заседание состоится 17 января 2019 года.

Подробности читайте в материале «Домашнее задание Израйлита. В чем обвиняется самый зажиточный портовик России».