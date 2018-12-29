ЛНР: Украина нарушила новогоднее перемирие, оно продержалось несколько часов

Центр по контролю и координации режима прекращения огня констатировал, что ВСУ Украины обстреляли позиции ополченцев около поселка Новотошковское в ЛНР 29 декабря.

Тем самым, считают в центре, нарушена договоренность о прекращении огня на территории Украины и самопровозглашенных республик от 27 декабря. «В 16:20 был открыт огонь из гранатометов и стрелкового оружия по позициям Народной милиции ЛНР с направления населенного пункта Новотошковское по району населенного пункта Донецкий», – сообщает Луганский иформцентр со ссылкой на сообщение СЦКК.

В центре посчитали, что заявление Киева о соблюдении договоренностей «не соответствуют действительности».

29 декабря в 00:01 на Донбассе вступил в силу режим прекращения огня в зоне боевых действий.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины продолжается с весны 2014 года. После победы Евромайдана киевские власти пытаются силой вернуть в состав страны самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Жертвами конфликта официально признаны около 11 тысяч человек.