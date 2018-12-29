«Желтые жилеты» подрались с полицией в Париже

Демонстрация против политики действующего президента Франции около здания телеканала BFMTV в Париже закончилась применением слезоточивого газа и задержаниями.

Несколько сотен человек на юго-востоке Парижа устроили потасовку с полицией во время акции «желтых жилетов». Об этом 29 декабря сообщает BFMTV.

Протестующие начали собираться в 15-ом округе французской столицы до начала манифестации «Макрона в отставку». Они перекрыли трамвайные пути и стали кидаться камнями в полицейских, которые ответили применением слезоточивого газа. Несколько представителей «желтых жилетов» были задержаны.

Ранее «желтые жилеты» анонсировали большую акцию протеста в новогоднюю ночь. Несмотря на это, власти французской столицы не стали отменять праздничные мероприятия.

Акции «жёлтых жилетов» начались 17 ноября из-за повышения цен на бензин, затем к ним присоединились недовольные политикой правительства в целом. Национальное собрание Франции 5 декабря одобрило предложение правительства ввести мораторий на полгода на повышение налогов на топливо. Кроме того, парламент утвердил отказ от повышения тарифов на электроэнергию и ужесточения правил техосмотра автомобилей. В стране ввели чрезвычайное положение.