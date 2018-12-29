Гендиректор РУСАДА ответил Пескову: Никого не интересуют эти «рабочие процессы». ВАДА важен результат

Генеральный директор РУСАДА Юрий Генус прокомментировал «Фонтанке» заявление https://www.fontanka.ru/2018/12/28/075/ пресс-секретаря Владимира Путина о том, что ситуация с передачей базы допинг-проб московской лаборатории находится под контролем.

«В своем обращении к президенту я выразил опасения, которые были вызваны не недостатком информации, а как раз её избытком. Сейчас все сфокусированы на дате 31 декабря. Ни в одном документе нет ничего о переносе этой даты. На заседании комитета ВАДА по соответствию 14 января будут рассматриваться два вопроса: результаты аудита РУСАДА и получение доступа к электронным базам данных московской лаборатории. Вот говорят, «идут рабочие процессы». Хочу заверить, что в антидопинговом агентстве никого не интересуют эти «рабочие процессы». ВАДА интересует результат. «Рабочие процессы» у нас идут уже три года. А ВАДА важен факт доступа в лабораторию и передача электронных баз данных по допинг-пробам. Во всем мире и МОК, и Комиссия спортсменов, и всё международное антидопинговое сообщество сфокусированы на факте выполнения этих требований», – подчеркнул гендиректор РУСАДА Юрий Генус.

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20 сентября исполком WADA спустя три года восстановил в правах РУСАДА, при условии выполнения до 31 декабря 2018 года ряда требований. На сегодняшний момент были исполнены все, кроме одного: специалисты агентства так и не получили полноценный доступ к базам Московской лаборатории, где хранятся результаты анализов российских спортсменов.

В начале декабря 2018 года специалисты агентства прибыли в Москву, но вскоре были вынуждены прекратить работу, так как российские власти заявили об отсутствии сертификации иностранного оборудования в соответствии с отечественным законодательством.