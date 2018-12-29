Нападение на рэпера Птаху в Москве стало уголовным делом

Уголовное дело о хулиганстве возбуждено после нападения на рэпера Давида Нуриева, известного под псевдонимом Птаха. Об этом 29 декабря со ссылкой на источник сообщает агенство «Москва».

По данным издания, нападение произошло накануне на Новорязанской улице в Москве. В сети опубликовано видео инцидента. На кадрах видно, как со спины к мужчине подходит некая компания. Один из нападавших вооружен битой. На записи слышны звуки выстрелов.

РБК со ссылкой на ТАСС добавляет, что, предположительно, противником Птахи выступил рэпер Оbe 1 Kanobe.

«Ударили его [Птаху], но каких-то серьезных повреждений, после которых бы потребовалась госпитализация или другая медицинская помощь, он не получил», — рассказала изданию пиар-менеджер пострадавшего артиста Марина Евстифеева.