Легковушка опрокинулась в кювет на Отрадненском шоссе. Девушку спасли очевидцы-патрульные

Сотрудники правоохранительных органов оказались свидетелями ДТП в Тосненском районе Ленобласти утром 29 декабря. Они вытащили девушку-водителя из перевернутого автомобиля и оказали ей медицинскую помощь.

Как сообщает пресс-служба УВО по Петербургу и Ленобласти, авария произошла около 8:40 на Отрадненском шоссе. Патрульный экипаж вневедомственной охраны двигался по трассе в сторону Никольского, когда ехавший впереди Mitsubishi Lancer занесло и затем с переворотом выкинуло в кювет.

Правоохранители сразу же остановились и направились к «Лансеру». Они вытащили из раскуроченной машины 26-летнюю девушку-водителя, оказали ей первую доврачебную помощь и вызвали на место «скорую» и ГИБДД.

Благодаря своевременной помощи серьезных последствий удалось избежать. Пострадавшая не получила тяжелых травм.