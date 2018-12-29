Очевидцы: Пьяный водитель каршеринга пытался сбежать с места массового ДТП на Невском

Подробности ночной массовой аварии на Невском проспекте, точнее, информацию о её виновнике рассказывают в соцсетях. Официально она не подтверждена.

Как собщалось ранее, по данным УГИБДД, 29 декабря в начале шестого часа утра у дома 30 по Невскому проспекту столкнулись четыре автомобиля. Один человек получил крайне серьёзные травмы (по предварительным данным, перелом основания черепа и шок второй степени). Предположительно нетрезвый водитель, по словам очевидцев, управлял каршеринговым «КИА Соул».

22-летний молодой человек, который был за рулем KIA Soul, «надул» 1,31 мг/л, сообщает «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Для сравнения: условная норма – это 0,16 мг/л, а коматозное состояние после употребления алкоголя – 1,8 мг/л.

Как пишет телеграм-канал «Мегаполис», после столкновения виновник выскочил из автомобиля и попытался убежать, но дежуривший у перекрестка наряд ППС поймал его.

По предварительной версии, именно 22-летний водитель каршерингового KIA Soul, двигаясь от Михайловской улицы в сторону набережной канала Грибоедова, влетел в остановившийся на светофоре ВАЗ-2104. От удара «четвёрку» отбросило в две машины – по словам очевидцев, BMW Х5 и Skoda Octavia. Момент удара попал на видео.

ДТП с каршеринговыми автомобилями вызывают большой общественный резонанс. Напомним два таких случая. 19 декабря 19-летняя девушка на арендованном «Хёндэ Солярисе» врезалась в будку охраны у «Газпром Арены». Летом полиция поймала школьника, который катался на каршеринговых машинах, купив фальшивые аккаунты в Интернете.