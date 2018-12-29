Националиста Максима Тесака Марцинкевича все же приговорили. Он получил 10 лет колонии

Суд в Москве вынес приговор Максиму Марцинкевичу, известному как Тесак. Десять лет колонии строгого режима он получил за разбой и хулиганство.

Об этом 29 декабря сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на «Интерфакс». Бабушкинский районный суд счел доказанной его вину в нападениях на москвичей в 2013 – 2014 годах. Вместе с сообщниками он избивал и обливал краской жителей столицы, которых они якобы уличили в продаже наркотиков. Акция получила название «Оккупай-Наркофиляй». От действий Тесака и его подельников пострадали восемь человек, один погиб. Его приговорили к 10 годам колонии строгого режима, четверых других фигурантов осудили на сроки от двух лет и 11 месяцев до девяти лет.

Марцинкевич ранее уже был судим по экстремистским статьям. В мае 2018 года приговор за разбой и хулиганство был отменен, а дело направлено на новое рассмотрение.