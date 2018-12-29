Гендиректор РУСАДА - Пескову: После 31 декабря последствия для русского спорта будут разрушительны

В канун Нового года российский спорт оказался на краю пропасти. Если ВАДА не получит до звона курантов доступ к базе допинг-проб московской лаборатории, спортсмены не смогут выступать в соревнованиях за границей, а страна проводить международные турниры. Об этом в интервью «Фонтанке» рассказал генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус.

Alexander Zemlianichenko/AP/TASS

С доступом к электронным базам допинг-проб российских спортсменов московской лаборатории тянули до последнего момента. По сути, это было последнее и самое важное условие для восстановления российского спорта в правах. 28 ноября делегации экспертов ВАДА дали допуск в лабораторию. Все заинтересованные стороны были оптимистично настроены. И только в комментарии гендиректора РУСАДА Юрия Гануса читалась паника.

«У нас есть четкие сроки выполнения требований – до 31 декабря. Это формальный срок. Понятно, что это должно произойти в рабочее время. Формально это все должно быть сделано до 22 декабря. Времени немного», – говорил Ганус в начале последнего месяца 2018-го.

Для получения доступа к данным московской антидопинговой лаборатории специалисты ВАДА прибыли в Москву 17 декабря. На извлечение данных было заложено три дня. Но что-то пошло не так. 21 декабря пресс-служба ВАДА выпустила пресс-релиз, в котором говорилось, что экспертная комиссия не смогла завершить свою работу из-за отсутствия сертифицированного в соответствии с российским законодательством оборудования.

«Вот так сюрприз. Кто-нибудь вообще удивлен тому, что русские пытаются избежать ответственности? Будем надеяться, что на этот раз ВАДА усвоило урок и лишит их статуса», – прокомментировал новость глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт.

В счастливый итог верилось всё меньше. 27 декабря гендиректор РУСАДА напрямую обратился к Путину. В своем обращении глава РУСАДА заявил, что «российский спорт находится на краю пропасти». И это была не фигура речи.

Если ВАДА до 31 декабря так и не получит доступ к базам московской лаборатории, РУСАДА вновь лишат аккредитации и на этот раз последствия будут гораздо жестче, так как 1 апреля 2018 года вступили в действие новые стандарты антидопинговой ассоциации по соответствию. Выступать на международных соревнованиях не смогут ни фигуристы, ни биатлонисты, ни хоккеисты — вообще никто. Кроме того, Россия не сможет проводить у себя международные соревнования. Под вопросом оказывается Универсиада-2019 в Красноярске, чемпионат Европы по футболу 2020 года, чемпионат мира по волейболу 2022 года и многие другие турниры.

В ответ на обращение гендиректора РУСАДА пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ситуация не настолько критична, и вообще Ганус «не совсем в курсе того рабочего процесса, который сейчас имеет место между российскими представителями и представителями ВАДА».

Отметим, что до 31 декабря осталось по сути два дня — даже меньше того, что изначально закладывали эксперты ВАДА на копирование данных. По словам Колобкова, со Всемирным антидопинговым агентством удалось договориться, но специалисты ВАДА сейчас находятся за рубежом. К тому же в Европе уже наступили праздники.

«Я сейчас нахожусь на отдыхе, вопросом занимается генеральный директор ВАДА Оливье Ниггли. Но и он сейчас на каникулах. Единственное, что я могу вам сказать: мы сейчас стараемся решить последние сложности. Мы постараемся приехать, но все уже на каникулах», – не очень оптимистично комментировал сложившуюся ситуацию президент ВАДА Крейг Риди

«Фонтанке» удалось дозвониться до гендиректора РУСАДА Юрия Гануса.

– Пресс-секретарь Дмитрия Пескова заявил, что вы не обладаете достаточной информацией по переговорам с ВАДА.

– В своем обращении к президенту я выразил опасения, которые были вызваны не недостатком информации, а как раз её избытком. Время все рассудит и покажет. Сейчас не та ситуация, когда мы можем вилять. Вы помните, как РУСАДА получало статус соответствия и тот шквал критики, который после этого поднялся? Так вот, сейчас все сфокусированы на дате 31 декабря. Ни в одном документе нет ничего о переносе этой даты. Конечно, мы не вовлечены в переговорный процесс, который идет, потому что московская лаборатория — это независимая организация. Но мы зависим от данного вопроса. На заседании комитета ВАДА по соответствию РУСАДА 14 января будут рассматриваться два вопроса: результаты аудита РУСАДА и получение доступа к электронным базам данным московской лаборатории. Вот говорят «идут рабочие процессы». Хочу заверить, что в ВАДА никого не интересуют эти «рабочие процессы». ВАДА интересует результат. «Рабочие процессы» у нас идут уже три года. А ВАДА интересует факт доступа в лабораторию и передача электронных баз данных по допинг-пробам. Во всем мире и МОК, и Комиссия спортсменов, и всё международное антидопинговое сообщество сфокусировано на факте выполнения этих требований.

– Вице-премьер Ольга Голодец считает, что время есть, якобы, до 16 января.

– Дата 31 декабря указана в документах ВАДА. Возглавляет комитет по соответствию Джонатан Тейлор — принципиальный человек, независимый от ВАДА. Там вообще очень серьезная группа специалистов работает в этом комитете. Поэтому они будут рассматривать только факты. И чтобы ни говорила вице-премьер Голодец Ольга Юрьевна, при всем уважении, после 31 декабря сразу начнется шквал критики в наш адрес и адрес ВАДА. Да, я знаю, что переговорный процесс действительно идет, но вопрос в том, сможет ли ВАДА удержаться под этим шквалом. Потому что уже однажды ВАДА попало под серьезное давление, когда вернуло статус соответствия РУСАДА при том, что Россия фактически не выполнила требования. Тогда нам дали по сути аванс. Мы взяли на себя обязательства выполнить требования до 31 декабря, о чем говорил министр спорта. Уже сейчас начинается давление. Тайгер Трэвес несколько дней назад сказал, что «я же говорил, что русским нельзя верить». И что, мы подтверждаем эти слова? Сейчас вопрос идет о доверии к антидопинговой системе Российской федерации.

– Почему вы считаете, что давление будет усиливаться?

– В 2019 году будут выборы президента ВАДА и уже выдвинуты кандидаты. И я вас уверяю, если мы не выполним требование предоставить до 31 декабря доступ к базе, то главная карта, которую будут разыгрывать соперники на этих выборах, будет российская карта. И как вы думаете, кого в этой ситуации выберут – голубя или ястреба? По-моему, ответ очевиден. Факт заключается в том, что нам поверил МОК и ВАДА. ВАДА уже поплатилось за это, но не до конца. Я знаю из первоисточника, что на этой дате, 31 декабря, сфокусировано всё внимание международного спортивного движения и международного антидопингового движения. И я обращаю внимание всех, что 31 декабря — это критическая дата. Я с уважением отношусь и к президенту, и к его пресс-секретарю, но дело в том, что пресс-секретарь президента транслирует слова, которые я слышал от определенных людей. Собственно именно из-за этого я записал свое обращение к президенту. Поэтому я очень надеюсь, что что-то будет происходить, но времени критически мало.

– Проблема несертифицированного оборудования экспертов ВАДА действительно настолько принципиальная?

– То, что в прошлый раз ВАДА не смогло получить данные из-за несертифицированного в соответствии с российским законодательством оборудования — это замечательная история. Но я бы напомнил, что при аккредитации московской лаборатории ВАДА снова будет приезжать. Тогда вопрос сертификации будет выглядеть предельно забавно. Поэтому мы должны понимать все последствия. Говорят про какой-то переговорный процесс. О чем это вообще? Приехала техническая группа специалистов. Они не ведут переговоры. У них были конкретные технические задачи. У меня вопрос, сможет ли ВАДА удержать под контролем другие даты, и сможем ли мы удержать ситуацию так, чтобы вновь не вывалиться в режим несоответствия. А последствия режима несоответствия разрушительны.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»