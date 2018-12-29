Виновны, свободны, должны. Экс-главе «Ленэнерго» простили 13 миллиардов, но четверть придется вернуть

Андрей Сорочинский снова не доказал, что доверился рухнувшему банку «Таврический» без злого умысла. Как и год назад, Сорочинский получает свободу, а прокуратуре достаются «угольки».

Андрей Сорочинский//Евгений Степанов/Интерпресс

Московский районный суд Петербурга приговорил Андрея Сорочинского к 2 годам колонии-поселения. Его заместитель по «Ленэнерго» Денис Слепов получил и того больше – 2 года и 4 месяца. От наказания осталась солидарная ответственность по гражданскому иску на 228 млн, а хотели в миллиардах.

В мае 2017-го Сорочинский и Слепов слушали приговор о своих прегрешениях семь часов. 29 декабря 2018 года судья Валерия Ковалёва управилась на пять часов быстрее коллеги и своим решением существенно упростила жизнь бывшим управленцам «Ленэнерго».

Оба фигуранта обвинялись в злоупотреблении полномочиями с тяжкими последствиями – часть 2 статьи 201 УК. Первый приговор обрёк Сорочинского и зама на четыре и три года колонии общего режима. Тогда Московский суд установил, что они с 2013-го по 2015-й проигнорировали неустойчивое положение банка «Таврический» и разместили порядка 13 миллиардов. Деньги надо было экстренно выводить, а Сорочинский и Слепов действовали будто бы излишне вяло.

«Таврический» санировали, больше десяти миллиардов оказались заперты на счетах до 2035 года. Кроме того, по версии обвинения, игры с вложениями толкнули «Ленэнерго» на грань банкротства: компания не смогла рассчитаться с контрагентами, а спасательный круг обошёлся федеральному бюджету в 32 млрд рублей. Вред от управленцев для «Ленэнерго» тогда оценили в 50 млрд. Гражданский иск был заявлен соответствующий — тоже в миллиардах.

Защита настаивала на финансово-экономической экспертизе, но суд необходимости в ней не увидел. В этот раз бухгалтерия проверена была, и список злоупотреблений оскудел.

Судья Валерия Ковалёва сделала вывод, что Сорочинский и Склепов действовали не в интересах своей компании. При этом доказанным она сочла период преступления с апреля 2013 по декабрь 2014-го. Злоупотребили же они только в одностороннем порядке, отказавшись от договора с «ФСК ЕЭС» и заключив дополнительные соглашения к договорам банковского вклада, чем нарушили регламент размещения временно свободных денег. Остальное из объёмов обвинения исключено, как и тяжесть наступивших для «Ленэнерго» последствий.

Статья, которую вменили Сорочинскому и Слепову, полегчала до части 1 – средней. Утверждённое прокуратурой обвинительное выглядело не очень убедительным. Гособвинение же хотело видеть бывшее руководство «Ленэнерго» за решёткой. Сначала разочаровал Горсуд, отменой приговора вынув Сорочинского из новых Крестов. Обретение свободы и в прошлом году пришлось на новогодние праздники. Сорочинский тогда успел поговорить с «Фонтанкой» и выполнить тюремный ритуал – переломить палочку на пороге изолятора, чтобы никогда не возвращаться. Работоспособность приметы протестировал на себе, когда дело отправили на новое рассмотрение.

Дело тогда дошло до Московского суда, но было отправлено обратно в прокуратуру для устранения нарушений. Вычистив недочёты, представители ведомства повторили: Сорочинского и Слепова определить на исправление в колонию. Одного на 4,5 года, другого – на 4.

Бывший заместитель по финансам пришёл на оглашение со спортивной сумкой. У Сорочинского вещей при себе не было. Он жал руки знакомым, улыбался. Напряжение выдавало разве что нервно сжатое кепи и кроссовки, которым он предпочёл более подходящие классические ботинки.

«Готовился идти в Кресты, – говорит его адвокат Владимир Тимофеев. – Сумка тоже была, только в машине».

Через два часа напряжённо застывший на скамейке Сорочинский выдохнул. Переквалификация дала более мягкое наказание, которое при пересчёте попало под постановление Госдумы к 70-летию Победы. Обоим зачли стражу и домашний арест и после нехитрой арифметики амнистировали. Согласно постановлению, от наказания в виде лишения свободы осуждённых освобождают, если неотбытая часть не превышает года.

«Это ещё не оправдание, но шаг к нему», – заявил «Фонтанке» адвокат Тимофеев.

Опьянение свободой омрачает частично удовлетворённый гражданский иск. «Ленэнерго» хочет от своих бывших топов 8 миллиардов, но судья признала только реальный ущерб в 228 миллионов. Это пени, которые начислили «Ленэнерго» за просроченные расчёты с контрагентом.

Татьяна Ципуштанова,

«Фонтанка.ру»