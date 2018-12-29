Что перекроют в Петербурге в Новый год, и как будет ходить общественный транспорт

В новогоднюю ночь движение транспорта в Петербурге перекроют праздничные мероприятия. Не проехать будет в центре города, в Пушкине, Кронштадте. Перекрывать начнут уже с вечера 31 декабря.

На Невском проспекте ограничения введут в 20:00 – закроют участок от Садовой улицы до Дворцового проезда. Также перекроют и сам Дворцовый проезд. А с двух ночи до пяти утра будет не проехать по Дворцовому мосту и Дворцовой и Адмиралтейской набережным.

Зато в праздничную ночь можно воспользоваться общественным транспортом. Метро перейдёт в круглосуточный режим, правда на некоторых станциях останется только по одному вестибюлю. И с 23:50 31 декабря до 2:30 1 января можно будет купить только жетоны, и только за наличные.

Автобусы, троллейбусы и трамваи также будут работать без перерыва. Ночью будет ходить 30 автобусных маршрутов, пять троллейбусных и семь трамвайных. Кроме того, девять маршрутов свяжут Петербург и Ленобласть.

В Пушкине движение по Магазейной улице закроют в 18 часов 31 января, в Кронштадте Коммунистическую перекроют в 23:30.