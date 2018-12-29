Домашнее задание Израйлита. В чем обвиняется самый зажиточный портовик России

Дело члена совета директоров компании «Усть-Луга» дошло до суда с миллиардными суммами. Предпринимателя подвели жесткий диск племянницы и блаженная.

Валерий Израйлит//Александр Николаев/Интерпресс

Смольнинский суд провел 29 декабря первое заседание по Израйлиту. Его обвиняют в причинении ущерба «Транснефти» на 3,4 млрд рублей, легализации преступных доходов, безудержных тратах на яхты и самолеты и получении «откатов» при строительстве нефтебазы в Усть-Луге.

Крупнейшие претензии по делу Израйлита заявила «Транснефть» – крупнейший оператор магистральных нефтепроводов России. По версии следствия, в 2010 – 2011 годах подсудимый, занимая должность председателя совета директоров ОАО «Компания Усть-Луга», причинил оператору ущерб на 3,4 млрд рублей и совершил мошенническое хищение более 200 млн рублей.

«Компания Усть-Луга» управляла одноименным портом. На его территории дочерняя структура «Транснефти», «Транснефть – порт Усть-Луга» (прежнее название – «Спецморнефтепорт Усть-Луга»), запланировала строительство нефтебазы за 16 млрд рублей. Это была конечная точка Балтийской трубопроводной системы (БТС-2). Контракт на стройку был обложен подконтрольными Израйлиту юрлицами, считают в следственной службе УФСБ Петербурга и области. Он якобы лоббировал через неустановленных топ-менеджеров компании «Транснефть» заключение договора с Усть-Лужской проектно-инжиниринговой компанией (УЛПИК). Субподрядчиками выступали тоже аффилированные с Израйлитом фирмы.

Для строительства нужны были трубы. По версии следствия, соучастники вместо новых закупили продукцию трех категорий – «труба, ранее бывшая в употреблении», «лежалая труба» и «новая труба более низкого качества». Ущерб дочерней структуре «Транснефти» оценивается в 3 млрд 437 млн рублей.

«С момента пуска объекта в эксплуатацию его эксплуатационные свойства не соответствуют проектным со всеми вытекающими последствиями. Значительно увеличен риск возникновения нештатных (аварийных) ситуаций, в результате которых может быть причинен значительный ущерб, в том числе и экологии региона. Уже на сегодняшний день компания вынуждена была провести ряд работ по замене участков трубопровода в связи с обнаружением недопустимых дефектов. Такого не должно быть в принципе, так как нормативный безаварийный срок эксплуатации трубопровода составляет 30 лет», – утверждали в «Транснефти».

Одновременно на поставке труб Израйлит, по мнению следствия, похитил не менее 115 млн рублей «Спецморнефтепорта Усть-Луга».

На строительстве нефтебазы Израйлитом совершено еще одно мошенничество, на 93 млн рублей, уверены в ФСБ. Показания против него дал директор специально созданной под контракт с «Транснефтью» компании «Мегатрейд» Владимир Алфимов.

«Транснефть» при строительстве нефтебазы контролировала примерно 85 процентов закупок, остальное генподрядчик УЛПИК закупал самостоятельно, через «Мегатрейд».

«Мегатрейд» нужен был холдингу ОАО «Компания «Усть-Луга» лишь в качестве «прокладки», – вспоминал Алфимов. – В июле 2010 года Израйлит дал прямое указание при любой возможности предусмотреть завышение цены на 30 – 40% и затем получать деньги от поставщиков обратно в наличном или безналичном виде в рублях или иностранной валюте».

Алфимов, по его утверждению, очень удивился размеру накрутки, так как в абсолютном выражении это очень большой объем денежных средств.

«Я прямо выразил Израйлиту свое удивление. Но он пояснил, что таковы требования «Транснефти». При этом он дословно сказал: «Есть некие обязательства перед заказчиком, которые мы должны выполнять». Он назвал эти обязательства «домашним заданием». Учитывая, что заказчиком строительства была «Транснефть», я понял, что все эти деньги предназначены для «Транснефти», – говорил Алфимов.

По его словам, в 2010 – 2011 годах он не менее двадцати раз ездил к поставщикам за «откатами» и получил порядка 44 млн руб. Но суммы хищений были выше.

Например, при строительстве нефтебазы «УЛПИК» закупила электротехнические лотки и кабелепроводы для открытой прокладки электрических и слаботочных сетей. Выбранный поставщик, «Элита-Петербург», выставил реальную цену 93,9 млн рублей, но по документам она была завышена до 122 млн. Клиновые задвижки фактически стоили 35,7 млн рублей, но их якобы закупили за 46,4 млн. Разницу поставщики вернули в наличной форме. По той же схеме приобретались металлические колодцы, электроды для системы антикоррозийной защиты резервуаров, трубопроводная арматура, канализационные напорные станции, крепежные изделия.

По версии следствия, всего было заключено фиктивных соглашений на сумму 355 млн рублей, при этом реальная цена товаров составляла 262 млн рублей. Разница, то есть похищенные денежные средства, составила 93 млн.

«Мегатрейд» был оформлен на несколько учредителей, в том числе на 29-летнюю жительницу Петербурга. В 2005 году ей поставили диагноз «шизофрения», она неоднократно лечилась в больнице имени Степанова-Скворцова и постоянно состояла на учете.

Этой петербурженке знакомые предложили заработать за подписание юридических документов и предоставление копии паспорта. Она согласилась, сходила в налоговую, поставила подпись, стала учредителем. Ее мать рассказала следствию, что дочь по характеру заболевания не просто не понимала значения своих действий, но даже не могла запомнить название фирмы, так как ее мышление развито на бытовом уровне. В уголовном деле есть документы с другими подписями от имени петербурженки, составленные в то время, когда она лежала в больнице.

Легализация преступных доходов

Личным финансистом Израйлита работала его племянница Анна Прохорова. Когда он узнал о возбуждении уголовного дела по трубам, велел подчиненным зачистить офисные компьютеры. Прохорова в цейтноте не стала удалять информацию, а просто забрала жесткий диск к себе домой. В октябре 2016 года у нее провели обыск и изъяли диск. Он хранил гигабайты информации.

Прохорова признала, что с 2005 года по поручению Израйлита вела так называемую «неучтенную кассу». В офис на Шпалерной от его сподручных свозилась наличность в пакетах и сумках. Часть денег уходила на погашение кредитов, выплату надбавок его сотрудникам. Указания по распределению средств поступали непосредственно от него. Кассу Прохорова вела в своем компьютере.

Чтобы показать объем «неучтенки», Прохорова при допросе привела пример. На содержание личного самолета Израйлита уходило около 1,2 млн долларов в год плюс по 5 тысяч евро за каждый час полета. Яхту «Виктория», купленную за 12 млн долларов, бизнесмен оплачивал из панамского офшора «Progressgroup Foundation».

«Progressgroup Foundation» являлся зарубежным «казначейством» Израйлита. На счет компании стекались доходы от деятельности предпринимателя и уже потом перераспределялись расходы. Своеобразной прокладкой служила компания «Midwest marketing», через которую деньги переводились на личный счет Израйлита.

Российским «казначейством» Израйлита с 2006 по 2014 год выступала компания «Новые ресурсы». Через нее документально оформлялись расчеты с нерезидентами, осуществлялось финансовое сопровождение по яхтам, самолетам, чартерным рейсам, строительству дома на Медном озере, велись личные платежи Израйлита – коммунальные услуги, дети, аренда автомобилей, счета, вип-кухня, зарплаты садовникам на Медном озере.

Каждый подчиненный Израйлита отвечал строго за свою финчасть. Прохорова, например, не знала, откуда приходят деньги на подконтрольные дяде компании. Она подключалась после прихода денег, получала счета других фирм, на которые следует перевести средства. Договоры, служившие предлогом для перевода, готовились другими сотрудниками.

Израйлит жил широко. Он мог разово потратить 90 тысяч евро на итальянские виноградники, 200 тысяч евро – на самолет, 100 тысяч – на личные нужды.

Не сказать, что Валерий Соломонович был педантичен в своих финансовых делах. Иногда у него накапливались долги по личным расходам, и тогда он спрашивал у племянницы: «Аня, сколько надо денег, чтобы закрыть все долги?» Прохорова называла сумму, и дядя давал указание другому своему финансисту, Ольге Медухе: «Обеспечь поступление денег для Ани на оплату моих счетов».

«Валерий Соломонович был неразборчив в финансах, но чуток. В его телефоне нашли напоминание поздравить с днем чекиста следующих лиц: Пащенко Е. Г., Огнева С. И., Клюквина Н. Н. и начальника УФСБ Петербурга и области Родионова», – уточнили «Фонтанке» осведомленные с ходом расследования собеседники.

Некоторую часть денег, добытых, по версии следствия, преступным путем, нашли на счетах в банке «The Bank of New York Mellon». На них переводились сотни тысяч долларов. Следствие сочло это доказательством преступной деятельности по легализации (отмыванию) преступных доходов (статья 174.1 УК). Общая сумма составляет 26,4 млн рублей, этот эпизод Израйлиту вменили осенью 2017 года.

В 2014 году австрийский Интерпол сообщил петербургским коллегам, что Израйлит имел отношение к отмыванию денежных средств и являлся подозреваемым по уголовному делу, находящемуся в производстве правоохранительных органов Вены. По мнению тамошнего следствия, он с 2008 по 2013 год осуществлял переводы на австрийские счета компаний «ULL 30», «Guidel Assets Ltd.» через компанию «Progressgroup» для покупки самолетов «Bombardier Learjet 60» и «Bombardier Challenger 605».

Валютные операции

Для легализации заграничных транзакций якобы использовалась компания Израйлита «Экология-Курголово». Составлялся предварительный договор купли-продажи ее акций. Деньги переводились с одного счета на другой, а потом «вдруг» принималось решение о расторжении договора. При этом не нужно было ни проценты выплачивать, ни отчитываться о проделанных работах. По утверждению Прохоровой, Израйлит никогда не планировал и не собирался продавать акции «Экологии-Курголово», поскольку эта компания – его охотничьи угодья, в которых он отдыхает.

Израйлит контролировал иностранные компании «Seralvo Services Limited», «Midwest Marketing Limited», «Progressgroup Foundation», «Omnipresa», «Viarol Limited», «Marin Development», «New resourses». Деньги с их счетов расходовались на личные нужды предпринимателя.

Разветвленная сеть офшоров позволяла Израйлиту, считает следствие, вуалировать конечного приобретателя, то есть себя, и избегать лишнего имущественного бремени.



Следствие посчитало доказанными незаконные валютные операции Израйлита на 191 млн рублей.

В ФСБ подчеркивают фактическое расхождение между доходами Израйлита и его расходами. Официально он человек не бедный, но не космически. Например, к делу приложена налоговая декларация за 2011 год, по которой доход предпринимателя составил 73,7 млн рублей. При этом у него нашли пентхауз в Лондоне за 6,7 млн фунтов, три яхты «Виктория», «Tigre Rose» и «ENVY» примерно за 14 млн евро, самолет «Bombardier» за 6 млн евро. Комплекс недвижимости на Медном озере Ленинградской области оценен в 10 млн евро.

Израйлита защищают семь адвокатов, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга. Они попросили Смольнинский суд провести предварительное слушание, но сегодня не смогли собраться, и заседание пришлось отложить на январь 2019 года. Возможно, защита предпринимателя потребует вернуть дело прокурору. Бизнесмен не соглашается с обвинительным заключением. Он категорически отрицает хищения на строительстве нефтебазы и преступный вывод денег на офшоры. По его мнению, вся деятельность носила исключительно предпринимательский характер. Под арестом Израйлит содержится с декабря 2016 года.

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»