Жители дома на Солидарности рассказали о замурованных в подвале кошках. Так коммунальщики подготовили дом к холодам

Инновационные методы сохранения тепла используют коммунальщики в Невском районе Петербурга. Для сохранения температур подвалы замуровывают снегом. Жителей домов волнуют больше не состояние батарей, а судьба кошек, оказавшихся в безвыходном положении.

О замурованных животных в подвале четвертого корпуса седьмого дома на проспекте Солидарности «Фонтанке» рассказали читатели 29 декабря. В последний рабочий день года коммунальщики заложили «снежными заплатками» возможные выходы для кошек на улицу.

Фото: читательница "Фонтанки" Юлия

«Абсолютно все подвальные окна дома, через которые животные попадали внутрь, сегодня оказались залеплены снегом. Следы лопат и обуви подтверждают, что эти «заплатки» не природного происхождения», — написали горожане.

Рабочий телефон управляющей домом оказался недоступен уже в 16.30. В жилищно-эксплуатационной службе № 8 ЖКС № 1 Невского района пояснили, что подвальные окна специально закрывают снегом для сохранения тепла в стояках. При этом помещение не обязаны проверять на наличие живых существ.

«Кошки вообще не должны находиться в подвале. Если собственники разводят животных, то это их обязанность, наверно, их вызволить и содержать. Это не задача жилконторы», — отметили в ЖСК.