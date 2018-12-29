Здравствуй, доллар, Новый год. Американская валюта на торгах поднялась почти до 70 рублей

В последний рабочий день Московской фондовой биржи в 2018 году рубль потерял почти 40 копеек по отношению к доллару, подобравшемуся вплотную к психологически важной отметке.

Доллар на торгах поднялся до 69,95 рубля, по данным на 16.33 по московскому времени.

Европейская валюта, в свою очередь, примерно к 16 часам перешагнула за 80 рублей. По данным на 16.35, за европейскую валюту дают 80,12 рубля.

Ослабление рубля происходит на фоне дорожающей нефти. Так, за баррель Brent дают 52,2 доллара.