На «Коле» задавили пешехода. Когда, кто, на чем и кого – всё это полиции предстоит установить

На федеральной трассе «Кола» в Кировском районе Ленинградской области под машину угодил мужчина. В обстоятельствах ДТП пока сплошные неизвестные. Это третий погибший пешеход в Ленобласти за последние часы.

Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, наезд произошел 29 декабря на 74-м километре трассы «Кола». Во сколько – пока не установлено. Что за машина участвовала в ДТП и кто ею управлял, тоже неизвестно. Водитель с места происшествия скрылся.

Сбитый пешеход – мужчина лет 40 – 45 на вид – от полученных травм скончался на месте. Его личность полицейским также еще предстоит выяснить.

Вечером 28 декабря на 334-м километре автодороги Вологда – Новая Ладога (она заканчивается как раз трассой «Кола») тягач «МАН» совершил наезд на двух мужчин-пешеходов. Оба скончались.