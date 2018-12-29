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Финляндия
02.01.2019 10:51
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К соседям за искусством. Топ-7 выставок Хельсинки 2019 года

Новый музейный год в Финляндии обещает разное: подземный Amos Rex погрузит зрителя в сюрреалистический мир Рене Магритта, «Атенеум» пошалит с мировыми шедеврами и обратится к абстракциям, а современное искусство вновь будет удивлять своей прямотой и фантазией.

К соседям за искусством. Топ-7 выставок Хельсинки 2019 года

Рене Магритт «Лампа философа» (1936), фото предоставлено Amos Rex

1. «Линия жизни» Рене Магритта (Amos Rex, 8.02.2019 — 19.05.2019)

Открывшийся в августе 2018 года музей Amos Rex, в который до сих пор выстраиваются очереди, готовит первую в Финляндии выставку работ Рене Магритта. На экспозиции будет представлена пара десятков работ бельгийского сюрреалиста. Самой знаменитой из них – «Сын человеческий» – к сожалению, не будет, признаются в музее, однако экспозицию оживят с помощи проекций работ Магритта разных периодов его жизни. Организаторы обещают задействовать и кинотеатр Bio Rex, соседствующий с новым музеем.

*Посмотреть захватывающую выставку японского творческого коллектива teamLab, которая стала первой в Amos Rex, можно успеть до 6 января. После этого музей на месяц закроется на доработку и будет готовиться к монтажу выставки Магритта.

2. Франтишек Купка («Атенеум», 22.02.2019 — 19.05.2019)

Новый сезон в художественном музее «Атенеум» открывает первая для Финляндии обширная выставка пионера абстрактного искусства Франтишека Купки. Через ретроспективу работ Купки, который долгое время работал в Париже, можно проследить многоступенчатые изменения в истории западного искусства — от традиционных портретов в реализме к абстрактному выражению. Среди полотен, написанных им в течение семи десятилетий (с 1890-х по 1960-е), есть символические произведения, иллюстрации для анархистских газет, работы на тему футуризма и романтики машин, а также математически точные пространственные цветовые композиции, для создания которых художник использовал теорию цвета Ньютона и теорию музыки. Экспозиция приедет в Хельсинки после Чешского национального музея и парижского Гран-Пале.

«Франтишека Купку можно сопоставить с Василием Кандинским – оба начинали работать в символизме, – говорит директор музея «Атенеум» Тимо Хуско. – Купку не знают так хорошо, как других абстракционистов, поскольку у него не было своей галереи, а известность он приобрёл только после выставки в парижском Гран-Пале».


Ролик к выставке в Париже. Источник: Youtube.com.

3. Studio Drift (Amos Rex, 6.03.2019 – 19.05.2019)

После классического искусства Amos Rex вновь намерен удивлять. Хельсинки увидит произведения от голландского дуэта Studio Drift, который работает на стыке дизайна, визуального искусства и технологий. «Работы Лоннеке Гордийн и Ральфа Науто сочетают в себе свет и движение, и они находят красивые, захватывающие способы поставить под сомнение законы, управляющие человечеством, технологиями и природой», – говорят организаторы выставки.

На выставке в Финляндии можно будет, например, увидеть бетонный блок, который парит в воздухе.

4. «Культовые шедевры» («Атенеум», 18.10.2019 — 26.01.2020)

В октябре «Атенеум» представит интерпретации известнейших европейских шедевров от современных художников из Ирландии, Англии, Финляндии. Отправной точкой экспозиции стало размышление над рождением самых известных художественных музеев Европы в 19-м веке и то, как с их помощью культовым делалось одно отдельное произведение: «Мона Лиза» – в Лувре, «Сикстинская Мадонна» – в Галерее старых мастеров в Дрездене или «Ночной дозор» в художественном музее Нидерландов Rijksmuseum. Лёгкой рукой современных художников на одном полотне появляются два Адама и две Евы, а тициановское «Явление Христа Марии Магдалине» превращается в автопортрет.

Medusa Rondanini. University of Helsinki. Photo: Timo Huvilinna, Helsinki University Museum

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5. «Красавицы Ренессанса» (Музей Синебрюхова, 26.09.2019 — 05.01.2020)

Впервые в Финляндии выставят работы немецкого мастера эпохи Ренессанса Лукаса Кранаха-старшего. Экспозиция буквально собрана со всей Европы — загадочные и чувственные женские портреты привезут из музеев Берлина, Кобурга, Копенгагена, Стокгольма, Праги и др. Из-под пера Кранаха, который тяготел к античным сюжетам, вышло немало женских портретов, что и стало объединяющей идеей выставки музея Синебрюхова. Экспонироваться будут около 20 картин, ведущими станут «Лукреция» (1530) и «Портрет молодой женщины» (1525).

«В работах, основанных на мифологии, одежда – лишь рамка для обнажённого тела. Часто на женщине могут быть красивые украшения или просвечивающая одежда. Такие работы у него активно заказывали, и они вдохновляют художников по сей день. На выставке, например, будет представлена работа Кранаха, вдохновившая Пабло Пикассо», – рассказывает куратор выставки Кирси Эскелинен.

6. Год «Пожалуйста» («Киасма», 2019)

Музей современного искусства «Киасма» обещает в 2019 году показать ещё больше новых художников, которым стоит присмотреться. Программа «Киасмы» будет построена вокруг темы правильной жизни.

Самой яркой инсталляцией года станет, пожалуй, масштабная работа Nervescape 8 исландской художницы Храфнхильдур Арнардоттир (Shoplifter), которая в качестве материала использует… цветные искусственные волосы. Она будет выставлена в главном зале музея с 8 февраля по 15 сентября и одновременно будет выполнять роль декорации к разным событиям, которые там пройдут.

скриншот с сайта Kiasma.fi

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Весной откроется первая персональная выставка фотографа из Финлянии Ийю Сусирайя, чьи автопортреты с изрядной долей самоиронии, предельной честности и своеобразного чёрного юмора вызывают смешанные чувства уже далеко за пределами её родной страны. Сусирая делает себя объектом исследования в бытовых ситуациях, доводя их до абсурда. Её снимки и видеоработы призваны заставить задуматься о женственности, сексуальности, критериях красоты и самопринятии женщин.

Ещё один художник из Исландии, мастер перформанса и музыкант Рагнар Кьяртанссон, привезёт в Хельсинки свою иммерсивную инсталляцию The Visitors («Гости»), названную в честь последнего альбома поп-группы ABBA. С девяти экранов в разных локациях дома поют и играют друзья художника, воссоздавая атмосферу 1970 – 1980-х, и несколько отдельных клипов сливаются в единое целое. Взглянуть на работу можно будет c 11.10.2019 по 2.02.2020. К слову, Рагнар выступал и в Петербурге — четыре года назад в рамках «Манифесты» он устроил свой перформанс «Горе победит счастье» на Витебском вокзале.

7. «Тайная Вселенная» (Музей дизайна, весна – лето)

На главной весенне-летней выставке Музея Дизайна будет представлена удивительная продукция финской дизайн-студии Company за последние десять лет. С 2007 года дизайнер японского происхождения Ааму Сонг и Йохан Олин путешествовали по всему миру и искали вдохновения в фольклоре, учились у местных традиционному мастерству в Японии, России и Мексике. В результате поездок вместе с мастерами были созданы предметы искусства, одежда, аксессуары и мебель. Так, например, Россия вдохновила дуэт на создание дизайнерских табуреток из деревянных игрушек, сумок из жостовских подносов и медвежьих валенок.

COMPANY_Temple of Manufacturing, photo Miguel de Guzmán, Design Musum

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На выставке покажут весь художественный процесс коллаборации Сонг и Олина от путешествий до историй местных ремесленников, от переписки до превращения замысла в конечный продукт.

Яна Пруссакова, «Фонтанка.ру»


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