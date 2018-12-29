СМИ: Американские войска начали покидать Сирию
Первая группа солдат из США перебралась в Ирак из сирийской провинции Эль-Хасака. Почти 50 военнослужащих покинули склад с оружием и боеприпасами и отправились на бронированных машинах и грузовиках в соседнюю страну.
Об этом 29 декабря сообщает турецкое информационное агентство «Анадолу».
Американцы занимали склад в 400 квадратных метров в провинции Эль-Хасака на границе с Ираком.
Справка:
Напомним, 19 декабря телеканал CNN рассказал: у военных США подготовлены два плана по выводу войск из арабской республики - «полный» и «быстрый». Источник, близкий к Пентагону, заверил, что решение принял лично президент Дональд Трамп. Позже сам американский лидер заверил в «Твиттере», что Штаты добились победы над запрещенной во многих странах, включая Россию, террористической организацией ИГИЛ и выводят свои войска. Сейчас в Сирии находятся около двух тысяч американских военных. По данным СМИ, американская армия может передать имеющееся в Сирии вооружение курдским формированиям. Контингент сил США в Ираке позволяет в случае необходимости начать военную операцию в соседней стране.