СМИ: Американские войска начали покидать Сирию

Первая группа солдат из США перебралась в Ирак из сирийской провинции Эль-Хасака. Почти 50 военнослужащих покинули склад с оружием и боеприпасами и отправились на бронированных машинах и грузовиках в соседнюю страну.

Об этом 29 декабря сообщает турецкое информационное агентство «Анадолу».

Американцы занимали склад в 400 квадратных метров в провинции Эль-Хасака на границе с Ираком.