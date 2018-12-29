Московская лаборатория договорилась с WADA о передаче допинг-проб российских спортсменов

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) совместно с российскими властями согласовало передачу электронных баз данных допинг-проб отечественных спортсменов, которые хранятся в московской лаборатории.

Как сообщает 29 декабря «Коммерсант» со ссылкой на министра спорта Павла Колобкова, его ведомство уже получило письмо главы WADA Крэйга Риди с несколькими вариантами копирования.

«У экспертов WADA и представителей российской стороны существует взаимопонимание, и мы поддерживаем позицию WADA: в наших общих интересах и на благо российских спортсменов и всех чистых спортсменов необходимо двигаться вперёд и незамедлительно решать все оставшиеся вопросы»,— подчеркнул Колобков.

Напомним, 20 сентября исполком WADA спустя три года восстановил в правах РУСАДА, при условии выполнения до 31 декабря 2018 года ряда условий. На сегодняшний момент были исполнены все условия, кроме одного: специалисты агентства так и не получили полноценный доступ к базам Московской лаборатории, где хранятся результаты анализов российских спортсменов.

В начале декабря 2018 года специалисты WADA прибыли в Москву, но вскоре были вынуждены прекратить работу, так как российские власти заявили об отсутствии сертификации иностранного оборудования в соответствии с отечественным законодательством.