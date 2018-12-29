Инспектору МЧС предъявили обвинение после взрыва на гатчинском «Авангарде»

Старшему инспектору МЧС по Гатчинскому району предъявили обвинение в халатности после взрыва на заводе пиротехники «Авангард», где погибли пять человек. Об этом сообщает сайт Следственного комитета Ленобласти 29 декабря.

По данным следствия, сотрудники МЧС побывали на «Авангарде» с проверкой в сентябре 2013 года. Они выявили на объекте нарушения, которые представляли угрозу для жизни и здоровья. Имея возможность воздействовать на руководство предприятия, вплоть до приостановления деятельности на 90 суток, сотрудники Госпожнадзора не сделали этого.

Сейчас старшему инспектору МЧС по Гатчинскому району избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее в МЧС рассказали, что не знали о работе опасного пиротехнического цеха на «Авангарде». Изначально Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении неустановленных сотрудников ведомства.