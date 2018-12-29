Происшествия
Инспектору МЧС предъявили обвинение после взрыва на гатчинском «Авангарде»
Старшему инспектору МЧС по Гатчинскому району предъявили обвинение в халатности после взрыва на заводе пиротехники «Авангард», где погибли пять человек. Об этом сообщает сайт Следственного комитета Ленобласти 29 декабря.
По данным следствия, сотрудники МЧС побывали на «Авангарде» с проверкой в сентябре 2013 года. Они выявили на объекте нарушения, которые представляли угрозу для жизни и здоровья. Имея возможность воздействовать на руководство предприятия, вплоть до приостановления деятельности на 90 суток, сотрудники Госпожнадзора не сделали этого.
Сейчас старшему инспектору МЧС по Гатчинскому району избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Ранее в МЧС рассказали, что не знали о работе опасного пиротехнического цеха на «Авангарде». Изначально Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении неустановленных сотрудников ведомства.
Справка:
Взрыв 19 октября 2018 года на заводе в Малых Колпанах унес жизни пятерых человек, еще шесть были доставлены в больницы. Взрывной волной накрыло 92 здания и несколько автомобилей. Общая сумма компенсаций достигла почти полутора миллионов рублей.
Когда на «Авангард» пришла областная прокуратура, то нашла нарушения пожарной безопасности, миграционного и трудового законодательства. Они потянули на 16 административных дел.
Под домашним арестом находится 70-летний руководитель «Авангарда» Георгий Михно. Его обвиняют в ненадлежащем контроле за организацией рабочего процесса. Он признал вину. Также под домашний арест отправлен главный инженер предприятия Станислав Черников.