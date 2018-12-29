Восьмилетний мальчик заблудился в минус 40 в Якутске. Ребенка спасли гаишники

Сотрудники ГИБДД в Якутии спасли замерзавшего мальчика. Ребенок заблудился в темноте и тумане, а на улице стоял 40-градусный мороз.

Как сообщает 29 декабря пресс-служба МВД России, вечером сотрудники ДПС города Якутска получили информацию о пропавшем ребенке: 8-летний мальчик вышел из спортивного комплекса, но дома так и не появился. Ребенка не было уже час, а температура воздуха на улице была ниже 40 градусов мороза.

Спустя 18 минут на улице Чернышевского полицейские заметили ребенка, он сильно замерз и был напуган. Кроме того, мальчик обморозил нос и щеки, а его обувь совсем не соответствовала суровой зиме. Инспекторы посадили ребенка в машину и вызвали «скорую».