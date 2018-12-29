Фото ДТП на Свердловской набережной: «Гольф» перевернул рекламу с ног на голову

Фотографии с места серьёзной ночной аварии на Свердловской набережной (Калининский район Санкт-Петербурга) появились в Сети.

Напомним, по данным ГИБДД, 29 декабря около четырех утра напротив дома 18 по Свердловской набережной «Фольксваген» врезался в рекламный щит. Тяжелые травмы получили 27-летний водитель и его 34-летний пассажир.

«Водитель, разогнав свой «Фольксваген Гольф» по Свердловской набережной, не смог удержать его на дороге и потерял управление», – пишут в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

«Я сам улетел неподалеку, скользко было, жуть. Скорость 60. Ехал ровно – унесло. Резина, <...> видимо, не рассчитана на такие условия», – отмечает в комментариях один из участников группы.