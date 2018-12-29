В Невском районе бюджетные деньги не дошли до уборки улиц. Руководитель компании-субподрядчика обзавёлся «Порше» за 3,4 млн рублей

Петербургского бизнесмена подозревают в пополнении собственного автопарка за бюджетный счёт. Деньги, выделенные на уборку улиц Невского района, ушли на покупку автомобиля. Предприниматель решил, что передвигаться по грязным дорогам лучше на статусном транспорте.

Как рассказали в прокуратуре города 29 декабря, по итогам аукционов жилищное агентство Невского района заключило четыре контракта по уборке улиц на общую сумму более 88 млн рублей с ООО «ЖКС №2 НАР». Компания привлекла к исполнению работ субподрядчика ООО «СтройТехСервис», который должен был позаботиться о чистоте внутриквартальных территорий.

По данным надзорного ведомства, выделенные субподрядчику бюджетные деньги не полностью направлялись на уборку, часть сумм оставалась на руках у руководства. А заказчику поступали поддельные отчёты о выполненных работах.

Генеральный директор «СтройТехСервиса» Владимир Комаров отблагодарил себя за труд и приобрел в лизинг автомобиль Porsche Cayenne, в счет оплаты которого были перечислены 3,4 млн рублей.

В отношении 55-летнего руководителя возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления в крупном размере).