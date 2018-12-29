Новые ограничения на ввоз в РФ коснутся почти 10% импорта из Украины

Минэкономразвития подсчитало, какой урон нанесет украинской экономике расширение списка санкционных позиций.

Стоимость украинских товаров, которые попали под новый российский запрет, составила в прошлом году 468,9 миллиона долларов или 9,5% всего объема поставок из соседней страны в Россию. Об этом 29 декабря сообщает РБК со ссылкой на подсчеты Минэкономразвития. В этом году стоимость санкционной продукции должна достичь почти 510 миллионов долларов.

Напомним, что сегодня премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил о расширении санкций в отношении Украины. Это дополнительная мера — к ранее принятой в январе 2016-го. Россия запретила ввоз подсолнечного масла, пшеницы, рыбы, различных кондитерских изделий, включая конфеты, овощей и фруктов, джемов и желе, пива, соков и вина, этилового спирта, гальки, гравия, щебня, бумаги, картона, турбин, тракторов и прицепов, а также женских гигиенических товаров.