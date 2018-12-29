Новый год перекроет движение в Пушкине и Кронштадте, а Фестиваля огня – в центре Петербурга

Новогодние праздничные мероприятия с вечера 31 декабря до утра 1 января перекроют несколько улиц в Пушкине и Кронштадте. А в центре Петербурга в первых числах 2019 года автомобилистов подвинет «Фестиваль огня». Об этом 29 декабря сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

В Пушкине с 18:00 31 декабря до 8:00 1 января будет закрыто движение по участку Магазейной улицы от Оранжерейной улицы до Леонтьевской.

В Кронштадте с 23:30 31 декабря до 3:00 1 января перекроют участок Коммунистической улицы от Манежного переулка до Обводного канала.

В Петербурге 7 января пройдет культурно-массовое мероприятие «Рождественская звезда. Фестиваль огня». Из-за него будут перекрыты следующие улицы:

с 22:00 4 января до 6:00 5 января, с 22:00 5 января до 6:00 6 января, с 20:00 6 января до 6:00 7 января и с 18:00 до 22:00 7 января – Биржевая площадь и Биржевой проезд на примыкании к площади;

с 17:00 до 22:30 7 и 8 января – Биржевая площадь, Биржевой проезд на примыкании к площади, Таможенный переулок, Дворцовый мост и участок Университетской набережной от Дворцового моста до Менделеевской линии.

Также с 8:00 5 января до 8:00 9 января будет запрещена парковка в Биржевом проезде на примыкании к Биржевой площади и в крайней правой полосе на Биржевой площади в направлении от Дворцового моста к Биржевому.