«Теплосеть Санкт-Петербурга» потратит 1,5 млрд руб., выделенных Бегловым, на реконструкцию всего 5 км сетей и прокладку 30 км временных труб

АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» получит из городского бюджет 1,5 млрд рублей. Постановление подписал временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов.

Как рассказал «Фонтанке» гендиректор предприятия Игорь Стренадко, бюджетные деньги позволят установить 30 км временных байпасных трубопроводов, которые потом будут демонтироваться по мере реконструкции основных сетей. Окончательно это произойдет уже в 2021 году. Кроме того, часть городских вливаний пойдет на реконструкцию 5 км внутриквартальных сетей без установки «времянки». Стренадко подчеркнул, что 1,5 млрд рублей от города позволят почти вдове увеличить объем реконструированных сетей. Если в 2018 году в реконструкцию и капремонт попали около 40 км труб, то в 2019 году предположительно попадет более 70 км.

Ранее сообщалось, что выделенные деньги позволят увеличить долю Смольного в уставном капитале компании до 28%. На данный момент расклад такой: «Теплосеть Санкт-Петербурга» на 74,99% принадлежат ТГК-1, а остальное — городу в лице ГУП «ТЭК». В общей сложности в ближайшие три года планируется потратить 9 млрд рублей. Этих денег хватит на доведение доли ГУП «ТЭК» в капитале «Теплосети» до 40%. При этом на одном из последних советов директоров ТГК-1 пока одобрили снижение процента владения до 66,7%, что, впрочем, совсем не значит, что правительство сразу сумеет завладеть всеми 33,3%.