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Финляндия
30.12.2018 09:45
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Семейный Хельсинки. Куда пойти с детьми на каникулах

Каток, рождественские маркеты и интерактивное искусство для детей и взрослых - скучать в Хельсинки некогда, если знать места.

Семейный Хельсинки. Куда пойти с детьми на каникулах

Jussi Hellsten, Helsinki Marketing

Оказавшись в Хельсинки на новогодних каникулах, непременно нужно отправиться в музей Amos Rex. До 6 января эта новинка финской столицы будет радовать и детей, и взрослых интерактивной выставкой Massless. Световые инсталляции напомнят о море и увлекут в «черную дыру», но наибольший восторг посетителей вызывает сказочный сад, обитателя которого можно создать самому, – стоит лишь раскрасить, например, бабочку или крокодила, а затем отправиться ловить его на стенах и полу музея. Вход стоит 18 евро, а для несовершеннолетних – бесплатно.

5 января в финской столице начнется традиционный фестиваль света Lux Helsinki. В этом году будет представлено 30 световых инсталляций, 12 из которых расположатся в самом центре города, а остальные расширят привычные географические рамки фестиваля. Официальный маршрут проложен от площади Кансалайстори через дворец «Финляндия» к Национальному музею Финляндии. Бесплатно полюбоваться работами художников можно будет до 9 января, с 17 до 22 часов.

reflection study / Interactive edition from zach lieberman on Vimeo.

В Выставочном центре Хельсинки вновь разместился крытый парк развлечений. До 6 января посетителей ждут 4 зоны: спортивная, игровая, надувной батут и пространство для малышей. Аэрохоккей, настольный футбол, флорбол, скачки на лошадках на палке – в ассортименте увеселений определенно найдется то, что вы еще не пробовали. Для детей с 2 до 17 лет билет стоит 15 евро, для тех, кто старше 17, вход обойдется в 8 евро.

Любители животных могут отправиться в океанариум Sea Life любоваться выставкой «Морские звезды», пройтись по подводному тоннелю  и в 11 часов понаблюдать за кормлением обитателей, например, скатов и морских коньков. Билеты стоят от 12 евро.

В зоопарке Коркеасаари медведи уже впали в спячку, зато у рыси появился новый дом по соседству с росомахой и лесным оленем, а детеныш малой панды, родившийся в июле, активно растет и становится не такой уж малой пандой. Билет для взрослых стоит 12 евро, для детей – 6 евро.

Samu Gråsten, Korkeasaari

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На новогодних каникулах можно освежить знания не только по биологии, но и по физике. В научно-развлекательном центре Heureka предлагают «включить мозги» на выставке, посвященной работе «серых клеточек», а также играм и задачам, способствующим развитию мозга. А программа «Призрак Вселенной» погрузит посетителей старше 6 лет в мир темной материи. А юным географам будет интересен глобус диаметром два метра, на который проектируются различные данные о Земле. Билеты стоят от 15 евро.

В новой городской библиотеке Oodi можно играть, читать сказки на русском в детской комнате и просто любоваться видом на город.

Tuomas Uusheimo, Helsinki Marketing

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Если же из школьных предметов вам ближе физкультура, то в Хельсинки есть немало мест, чтобы покататься на коньках. Самый популярный столичный каток под открытым небом возле железнодорожного вокзала работает с 12 до 21 часа в будни, а в выходные открыт уже с 10. Билет для взрослых стоит 6 евро, для детей – 3 евро. За 6 евро можно взять коньки напрокат, а можно пойти в местное кафе пить горячий шоколад.

Ксения Потеева

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В недавно откраывшемся ТЦ Redi в районе Каласатама можно порезвиться в аэротрубе или попробовать свои силы на гигантском скалодроме.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от REDI (@redihelsinki)

Для тех, кто предпочитает смотреть, как спортом занимаются другие, есть отличный повод побывать на Хартвал-арене. 6 января там встретятся хоккеисты хельсинкского «Йокерит» и петербургского СКА. Билеты стоят от 22,50 до 47,50 евро.

Отправиться за запоздалыми новогодними подарками или скоротать время в ожидании части семейства с хоккея можно на TRE Christmas Market (Кескускату, 3), где представлены более 150 финских брендов, или на ярмарке в парке Эспланады возле фонтана Хавис Аманды. Там продаются сувениры, деликатесы, товары ручной работы и горячий глинтвейн.

Виктория Трифонова, "Фонтанка.ру"


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